L’Inter ha chiuso per il ‘nuovo’ Pique: visite e firma a Milano

Nuova operazione definita da parte dell’Inter. I nerazzurri hanno ormai chiuso per il ‘nuovo’ Pique. A breve visite mediche e firma.

È un’Inter molto attiva in questa prima fase di calciomercato. Sono già quattro i colpi messi a segno da parte di Marotta (Taremi, Zielinski, Martinez e Tessmann) e ben presto dovrebbe arrivare anche il quinto. I nerazzurri hanno ormai definito l’operazione per portare in Italia il nuovo Pique e nei prossimi giorni il giocatore è atteso a Milano per le classiche visite mediche di rito e poi la firma con il club nerazzurro.

Si tratta di un colpo importante anche in ottica futura per i campioni d’Italia. Si tratta di uno dei giocatori spagnoli in forte ascesa e il club di appartenenza ha provato a fare di tutto per trattenerlo. Alla fine la volontà del diretto interessato di arrivare a Milano è stata decisiva per il trasferimento. Ora sarà Simone Inzaghi in ritiro a valutarlo per capire se è già pronto per far parte della rosa della prima squadra.

Calciomercato Inter, altro colpo: chiusa la trattativa

L’arrivo del nuovo Pique conferma la volontà dell’Inter di muoversi su due strade in questo calciomercato: da una parte dare a Inzaghi giocatori pronti per alzare il livello della rosa e dall’altra provare a chiudere degli acquisti in grado di garantire un futuro roseo al club nerazzurro e l’acquisto di Alex Perez si muove proprio in questa direzione.

Il difensore classe 2006, come riferito da Relevo, è ormai virtualmente un giocatore nerazzurro. La sua volontà di arrivare a Milano è stata decisiva nella trattativa tra Inter e Real Betis. Il club andaluso, infatti, non aveva intenzione di privarsi del giovane centrale, poi è stato costretto a cedere alla chiara richiesta del calciatore.

L’operazione, come già anticipato da Interlive.it lo scorso 4 luglio, si è chiusa con un prestito con il diritto di riscatto fissato a 500mila euro più bonus. Opzione che i nerazzurri eserciteranno quasi certamente al termine della stagione.

Perez, che a breve rinnoverà il contratto con il Betis, è atteso in Italia la prossima settimana per le classiche visite mediche di rito e firmare il contratto con i nerazzurri. Un colpo importante e in prospettiva messo a segno da Marotta. Ora la palla passa a Inzaghi: toccherà al mister valutarlo in ritiro e decidere se è già pronto per la Prima Squadra oppure dovrà trascorrere parte della stagione con la Primavera di Zanchetta.