È confermato: andrà in ritiro con la prima squadra | INTERLIVE

La stagione dell’Inter comincerà ufficialmente sabato 13. Il giorno prima ci sarà la conferenza stampa di Marotta e Inzaghi

L’Inter ha ufficializzato il suo acquisto l’altro ieri Si tratta di un’operazione a titolo definitivo da circa 1 milione di euro, con il club nerazzurro che ha avuto la meglio su una concorrenza che comprendeva anche altre società di Serie A.

Ausilio e Baccin non si sono fatti scappare quello che è considerato uno dei migliori talenti del calcio sloveno, Luka Topalovic. Alto poco meno di un metro e novanta, il neo interista è un trequartista di soli diciotto anni, compiuti lo scorso febbraio. Le informazioni raccolte da Interlive.it confermano che andrà in ritiro (inizio previsto sabato 13) con la prima squadra di Inzaghi.

Topalovic potrebbe essere raggiunto presto da Alex Perez, promettente difensore spagnolo del Real Betis. L’affare con gli andalusi sta andando in porto in prestito con opzione d’acquisto al termine della stagione ventura. Le parti sono in attesa dei contratti. Il tecnico avrà modo di valutare entrambi, con Perez che ha forse più chance di restare al seguito di Acerbi e compagni.

Luka Topalović è un nuovo giocatore dell’Inter ⚫🔵 Il Club ha acquisito a titolo definitivo dal NK Domžale le prestazioni sportive del centrocampista classe 2006 ✍️#ForzaInter — Inter ⭐⭐ (@Inter) July 8, 2024

Niente ritiro con l’Inter per Zanotti e Oristanio: doppio addio a titolo definitivo

Niente ritiro con l’Inter, invece, per Mattia Zanotti e Gaetano Oristanio. Il terzino è in procinto di tornare in Svizzera, dove l’anno passato ha fatto molto bene con la maglia del San Gallo. Stavolta firmerà con lo Zurigo, con la sua cessione che sarà a titolo definitivo per circa 2 milioni di euro più bonus e una percentuale sulla futura rivendita, come riporta ‘Oggi Sport’.

Oristanio è diretto invece al Venezia, nell’ambito dello scambio con Tessmann. Anche la mezz’ala dirà addio all’Inter, perché coi lagunari freschi di riapprodo in massima serie l’intesa raggiunta è per la formula a titolo definitivo. Stando alle ultime indiscrezioni, l’Inter non si garantirà alcuna opzione di riacquisto, bensì soltanto una percentuale sulla rivendita proprio come per Zanotti.

Alla corte di Eusebio Di Francesco potrebbe aggregarsi preso Filip Stankovic, col quale lo stesso Oristanio ha già condiviso l’esperienza in Olanda, al Volendam. Il portiere figlio d’arte, e fratello maggiore di Aleksandar già trasferitosi al Lucerna, potrebbe essere ceduto in prestito.