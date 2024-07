Messo fuori squadra e telefonata all’Inter: ‘Vi può interessare?’

Scelta dura da parte di un club: giocatore fuori squadra. Possibile contatto con l’Inter per valutare una eventuale operazione di mercato.

Siamo entrati in un periodo non sicuramente facile per i club. Da una parte la necessità di tornare in campo per preparare al meglio la stagione, dall’altra le continue voci di calciomercato e magari la volontà del giocatore di iniziare una esperienza completamente differente dalle ultime. Una situazione che potrebbe portare a quanto successo in una squadra: il calciatore non si è presentato agli allenamenti e da qui la decisione di metterlo fuori rosa.

Una scelta dura, ma necessaria per mandare un chiaro messaggio alla squadra. Ora il suo futuro è assolutamente lontano da questo club e non possiamo escludere una chiamata all’Inter per valutare con attenzione la fattibilità dell’operazione. Difficile arrivare ad una fumata bianca per diversi motivi, ma l’entourage un tentativo lo potrebbe fare.

Calciomercato, messo fuori rosa: proposto all’Inter?

Si apre un periodo di occasioni per quanto riguarda il calciomercato. L’inizio del ritiro per preparare la stagione porta tecnici a fare scelte e magari anche i giocatori a decidere se restare nel club di appartenenza oppure spingere per provare una avventura completamente differente. E per un calciatore il futuro sembra essere ormai scritto.

Azmoun, appena rientrato al Bayer Leverkusen dal prestito alla Roma, non si è presentato all’ultimo allenamento. Come scritto da SportMediaset, ufficialmente la sua assenza era dovuta ad un problema di salute non specificato. Giustificazione che non ha convinto Xabi Alonso e da qui la decisione di metterlo fuori rosa in attesa magari di trovare una soluzione di calciomercato. Sono diverse le squadre pronte a sondare il terreno per l’iraniano e vedremo se si arriverà ad una fumata bianca nell’immediato oppure bisognerà aspettare gli ultimi giorni della sessione estiva.

Non è da escludere che, vista la necessità di una seconda punta, l’entourage del calciatore non possa bussare direttamente alla porta di Marotta per capire eventualmente la possibilità di arrivare alla fumata bianca. In caso di una proposta, la risposta dei nerazzurri sarebbe negativa.

Azmoun per diversi motivi non rientra assolutamente nei piani del club campione d’Italia e l’Inter non ha intenzione di valutare il suo profilo neanche nella seconda parte della sessione estiva. Il ritorno in Italia per l’iraniano sembra essere molto più complicato. Su di lui Siviglia e club arabi e presto i contatti con il Leverkusen potrebbero entrare nel vivo.