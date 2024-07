Sprint improvviso del Napoli: Conte fa ‘tremare’ Inzaghi

È un Napoli scatenato sul calciomercato. Dopo Buongiorno, Conte potrebbe fare un altro sgarbo alla sua ex squadra e a Simone Inzaghi.

Sono giornate decisive per il Napoli sia in campo che fuori. Da una parte nel ritiro di Dimaro Conte sta preparando l’esordio di questa stagione previsto il 10 agosto contro il Modena in Coppa Italia, dall’altra Manna è al lavoro per cercare di completare il prima possibile la rosa. I rinforzi sono arrivati, ma serve ancora qualcosa e possiamo dire che il calciomercato dei partenopei è destinato a sbloccarsi nei prossimi giorni.

La cessione di Osimhen dovrebbe portare nelle casse dei partenopei quei soldi utili per piazzare altri colpi importanti. E Conte starebbe pensando di fare un nuovo sgarbo all’Inter. Dopo aver soffiato Buongiorno ai nerazzurri, i partenopei nei prossimi giorni potrebbero fiondarsi con forza su un obiettivo di Marotta (e della Juventus ndr) e anticipare la concorrenza. Un acquisto che rappresenterebbe un movimento importante non solo per la qualità del giocatore, ma anche per il fatto di non farlo prendere ad una diretta rivale per lo Scudetto.

Calciomercato: attenta Inter, il Napoli prepara la beffa

La partenza di Osimhen da molti è stata individuata come un punto chiave per il calciomercato del Napoli. I soldi che porterà il nigeriano da un lato consentiranno di mettere in ordine i conti dopo i primi movimenti e dall’altro di avere un fondo importante da reinvestire sul calciomercato. Difficile dire al momento come si muoverà Manna, ma non è da escludere l’inserimento su un calciatore che piace molto a Inter e Juventus.

Stando alle ultime quote Sisal, il Napoli è pienamente in corsa per Gudmundsson. I partenopei sono dati a 5.00 piazzandosi al secondo posto in questa speciale classifica delle squadre interessate al calciatore. L’Inter è in vantaggio (2.50) mentre la Juventus ad oggi sembra, almeno stando ai bookmakers, molto più lontana (7.50).

Una possibile sfida, quindi, tra Inter e Napoli per l’attaccante del Genoa. Come ormai sappiamo, i nerazzurri sono da tempo sulle tracce del giocatore, ma prima di affondare il colpo serve cedere e questo rallenta molto la trattativa. Difficoltà che potrebbero consentire l’inserimento e il sorpasso del Genoa.

I partenopei, come fatto con il Torino, potrebbero soddisfare la richiesta del club ligure di 40 milioni di euro grazie alla cessione di Osimhen. Una situazione, quindi, da seguire con attenzione nei prossimi giorni. Conte prepara un nuovo sgarbo all’Inter, che si vede costretta ad accelerare per non essere beffata ancora una volta.