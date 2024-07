Storico Scudetto e firma con l’Inter: affare clamoroso

L’Inter è al lavoro per un nuovo colpo. I nerazzurri presto potrebbero decidere di affondare il colpo per strappare il sì del club

Un difensore centrale e una seconda punta: sono queste le due priorità individuate da Simone Inzaghi per rendere la rosa completa. Marotta da settimane è al lavoro per soddisfare le richieste del proprio tecnico e nei prossimi giorni potrebbe affondare il colpo per un calciatore.

Il giocatore, come riportato da La Repubblica, piace da tempo e il presidente nerazzurro è al lavoro per trovare la giusta formula per convincere il club di appartenenza a dare il via libera alla cessione. Non è una operazione che si chiuderà nell’immediato, ma Marotta potrebbe presto iniziare a sedersi al tavolo e aprire un discorso per provare ad arrivare alla fumata bianca prima dell’inizio del campionato. Obiettivo non semplice anche se manca ancora un mese all’esordio dei nerazzurri in questa stagione.

Calciomercato Inter: pronto un nuovo colpo, Marotta al lavoro

L’Inter lavora per completare la rosa il prima possibile. L’obiettivo è quello di portare nel giro di poco tempo alla corte di Inzaghi un difensore centrale e una seconda punta. Si lavora quotidianamente per trovare la giusta soluzione e su uno dei due ruoli presto ci potrebbero essere delle novità molto importanti.

Stando a quanto riferito da La Repubblica, l’Inter potrebbe tornare con forza su Kim dopo la fumata nera per Cabal. Il coreano è sempre stato uno dei profili in cima alla lista da parte del club nerazzurro, ma il Bayern fino a questo momento non ha aperto alle condizioni decise da Marotta. Una situazione che ha portato il dirigente a optare per l’ex Verona. L’inserimento della Juventus, però, non ha permesso di chiudere l’operazione ed ora si potrebbe tornare ancora una volta a bussare alla porta dei bavaresi per capire la fattibilità dell’operazione.

Da parte dell’ex Napoli ci sarebbe la massima disponibilità a tornare nel campionato che gli ha permesso di vincere uno Scudetto. Ma non sarà semplice convincere il Bayern a lasciar partire il giocatore alle condizioni del club nerazzurro. Marotta, infatti, starebbe lavorando ad un prestito con diritto di riscatto. Formula che non convince tanto i bavaresi, che vorrebbero eventualmente cedere il calciatore solamente a titolo definitivo.

L’Inter non ha sicuramente fretta ed è disposta ad aspettare ancora un po’ per provare a convincere i tedeschi. Kim ora sarebbe il primo obiettivo per i nerazzurri e vedremo se si arriverà alla fumata bianca oppure no.