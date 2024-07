“Gratis dalla Juve”: Marotta si vendica, ‘batosta’ per Giuntoli

Lo ‘sgarbo’ Cabal potrebbe provocare la reazione di Marotta. Il presidente nerazzurro prepara un colpo a parametro zero dalla Juventus.

L’antica e forte rivalità tra Inter e Juventus si sposta sul calciomercato. Lo sgarbo Cabal da parte dei bianconeri potrebbe portare ad una reazione di Marotta. Il presidente nerazzurro sta pensando come vendicarsi sportivamente dei bianconeri e la soluzione sembra essere la più semplice: acquistare un calciatore gratis dai bianconeri.

Il nome non è assolutamente nuovo per il club nerazzurro ed ora Marotta potrebbe decidere di fare sul serio proprio per rispondere allo sgarbo Cabal. Il difensore ormai ex Verona, infatti, sembrava ormai ad un passo dallo sposare il progetto della squadra che ha vinto l’ultimo Scudetto. Ma l’inserimento dei bianconeri e la proposta di 12 milioni al club scaligero ha cambiato le carte in tavola e il futuro del centrale. Una sfida, quindi, non finita al giocatore colombiano e ben presto l’Inter potrebbe vendicarsi con uno scippo forse più doloroso di quello fatto da Giuntoli.

Calciomercato Inter: gratis dalla Juve, Giuntoli spiazzato

Nella storia del calciomercato i trasferimenti dall’Inter alla Juventus o viceversa non sono assolutamente mancati, ma questo potrebbe essere uno dei più clamorosi. L’Inter ci pensa e i tifosi sono d’accordo sull’affondare il colpo per vendicarsi dello sgarbo dei bianconeri riguardante Cabal.

Il sondaggio proposto da calciomercato.it su X ai suoi fan parla molto chiaro. Secondo i tifosi, l’Inter dovrebbe vendicarsi sportivamente della Juventus prendendosi Chiesa a zero nel 2025. Il 50% la pensa in questo modo e parliamo di una percentuale schiacciante visto che al secondo posto troviamo un possibile inserimento su Raspadori (28%) e terzo Todibo in prestito (14%). Tra le opzioni c’era anche il ritorno su Adeyemi, ma questa ipotesi non è assolutamente vista di buon occhio dai tifosi visto che solo l’8% l’ha votato.

Chiesa-Inter una opzione da non sottovalutare se la Juventus non dovesse cederlo in questo calciomercato. L’addio ai bianconeri del figlio d’arte sembra essere ormai scontato. Il contratto è in scadenza nel 2025 e il rinnovo è molto lontano. Roma e Napoli insistono per averlo nell’immediato e Giuntoli spera di poterlo dare via nelle prossime settimane per non perderlo a zero. Ma l’opzione di un addio a giugno non è da escludere e in quel caso i nerazzurri potrebbero balzare in pole position. Vedremo cosa succederà e quale sarà il futuro di Chiesa. Intanto i tifosi sperano in uno sgarbo di Marotta dopo il caso Cabal.