L’annuncio che scuote il mercato: “Altri due colpi dell’Inter”

Il calciomercato dell’Inter non è assolutamente chiuso. I nerazzurri presto potrebbero piazzare altri due colpi: l’annuncio in diretta

Il mercato dell’Inter in entrata non è assolutamente chiuso. Gli arrivi di Taremi, Zielinski e Martinez hanno permesso ai nerazzurri di sistemare alcune lacune presenti nella rosa, ma nelle prossime settimane Marotta proverà a completare la rosa con altri colpi. Prima, però, ci devono essere alcune uscite e solo dopo si proverà a soddisfare le richieste di Simone Inzaghi.

Entro la chiusura del calciomercato l’Inter dovrebbe annunciare altri due nuovi acquisti. Il condizionale è d’obbligo perché ci sono ancora alcune situazioni da verificare (Frattesi su tutti). Se non ci saranno cessioni non programmate, allora i nerazzurri si muoveranno sulle priorità per rendere la rosa ancora più completa. Altrimenti si proverà a cercare i sostituti degli scontenti con l’obiettivo di non abbassare il livello della qualità a disposizione di Inzaghi.

Difficile in questo momento prevedere quali saranno i nomi dei giocatori che vestiranno la maglia dell’Inter. I nerazzurri stanno facendo delle valutazioni anche dal punto di vista economico. Sicuramente, come scritto in precedenza, ora la priorità riguarda le uscite e solamente dopo si penserà agli ultimi rinforzi da dare a Simone Inzaghi per rendere ancora di più la rosa completa.

Arriva l’annuncio dell’agente: “Altri due colpi dell’Inter”

“Mi aspetto due colpi – sottolinea ai microfoni di ‘tmw radio’ l’agente Martorelli – un difensore, che sarà preso con i tempi giusti, e magari anche un attaccante. Dipenderà molto dalle uscite di Correa e Arnautovic. Sono due giocatori che hanno un peso importante sul bilancio societario e per questo motivo vedremo cosa succederà. Se dovessero essere ceduti, in quel ruolo potrebbe essere fatto un colpo importante come per esempio Gudmundsson“.

Un nome, l’islandese, da tempo nel mirino dei nerazzurri, ma per il momento le mancate cessioni stanno bloccando tutto e il giocatore del Genoa potrebbe vestire una maglia diversa da quella nerazzurra la prossima stagione.

Marotta è comunque al lavoro per trovare i nomi giusti da dare a Simone Inzaghi. I due colpi quasi certamente ci saranno essendo una chiara richiesta da parte del tecnico. Poi vedremo cosa succederà durante questo ultimo mese di calciomercato.

Le richieste per alcuni giocatori nerazzurri non mancano e non si possono escludere a priori le cessioni. Una partenza non programmata potrebbe portare il club campione d’Italia a rivedere i piani e magari intervenire in altri ruoli.