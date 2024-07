Firma col Milan e tradisce l’Inter: “Inca**ato con la società”

I trasferimenti dall’Inter al Milan o viceversa sono stati diversi. Uno di questi sta facendo discutere dopo le parole del protagonista.

La storia del calciomercato è ricca di trasferimenti dall’Inter al Milan. Da Pirlo a Seedorf passando per Ibrahimovic e Ronaldo. Sono diversi i calciatori che nella loro carriera hanno indossato le maglie delle due squadre di Milano e alcuni di questi passaggi hanno fatto molto discutere.

Uno di questi nelle ultime ore ha aperto un dibattito sui social (e non solo). Il diretto protagonista del trasferimento ha confermato di essere passato dall’Inter al Milan per fare un dispetto ai nerazzurri. Parole che nel giro di poco tempo hanno fatto il giro del web e aperto una discussione. Da parte del giocatore, però, nessun pentimento della scelta fatta anche se i rossoneri, come ammesso, non erano la prima scelta per la sua carriera.

Dall’Inter al Milan: le sue parole fanno discutere

Quasi tutti i trasferimenti dall’Inter al Milan hanno fatto discutere. La rivalità è importante e i tifosi non hanno mai accettato le decisioni dei calciatori di andare a giocare con i ‘cugini’. E tra i giocatori che hanno indossato le due maglie non senza polemiche c’è anche Bobo Vieri.

Intervenuto ai microfoni della trasmissione Fenomeni, in onda su Amazon Prime, l’ex attaccante è ritornato sulla decisione di lasciare l’Inter per andare al Milan. Un trasferimento che, come ammesso dallo stesso Bobo, ha fatto molto discutere perché era uno degli idoli dei tifosi.

“Ma io ero arrabbiato con il direttore, il club e quindi ho deciso di andare via – svela Vieri – mi aspettavo una chiamata, ma questa non è arrivata. Giocavo meno ed ero sempre inca**ato. Chiamo il procuratore e chiedo di andare all’Atletico Madrid. Era quella la mia prima scelta, ma da parte loro non c’è stata nessuna apertura. Così mi arrivò l’offerta del Milan e sono andato subito anche per dare fastidio all’Inter“. Parole che hanno fatto molto discutere sui social (e non solo).

Esperienza in rossonero che non è andata sicuramente secondo le proprie attese. Vieri, infatti, giocò con il Milan solamente sei mesi e poi si trasferì al Monaco. Con il senno del poi una scelta sbagliata considerando anche il rapporto con i tifosi nerazzurri. Ma a quei tempi il rapporto con la società si era incrinato e il passaggio dall’altra sponda della città meneghina era l’unico possibile per prendersi una sorta di ‘vendetta sportiva’ dopo quanto successo nei mesi precedenti.