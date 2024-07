Inter, l’addio fa male: si trasferisce subito in Premier per 16 milioni più bonus

Brutte notizie dal calciomercato per l’Inter. Il giocatore si trasferisce subito in Premier per la cifra di 16 milioni di euro più bonus

Le uscite frenano il calciomercato dell’Inter. Dopo aver piazzato i primi tre colpi, i nerazzurri devono iniziare a sfoltire la rosa a disposizione di Simone Inzaghi e solamente poi si potrà pensare agli ultimi rinforzi per rendere la squadra ancora più competitiva rispetto alla scorsa stagione.

E questo rallentamento rischia di far sfumare alcuni possibili obiettivi in casa nerazzurra. In particolare un calciatore sembra davvero ad un passo dal trasferimento in Premier League. Stando a quanto riferito dalla BBC, un club avrebbe trovato l’accordo con la squadra proprietaria del cartellino per una cifra intorno ai 16 milioni di euro. Ora resta da trovare quella con il giocatore e poi ci sarà la tanto attesa fumata bianca.

Calciomercato: niente Inter, firma con una squadra inglese

Le idee dell’Inter in questo calciomercato sono molto chiare e da parte dei nerazzurri non c’è intenzione di cambiare programma. Marotta ha come principale obiettivo di raggiungere tutti i giocatori presenti nella propria lista, ma sicuramente la sessione è lunga e non possiamo escludere un tragitto differente soprattutto dovuto alle difficoltà per cedere alcuni giocatori come per esempio Arnautovic e Correa.

Non era sicuramente un obiettivo principale, ma Mazraoui era sicuramente un giocatore che piaceva alla squadra campione d’Italia. Il laterale del Bayern Monaco era stato accostato in più di un’occasione ai nerazzurri negli scorsi mesi considerando anche la possibile partenza di Dumfries.

Alla fine, però, i nerazzurri hanno preferito non affondare il colpo e iniziare il dialogo per arrivare al rinnovo dell’olandese. Una trattativa che a breve dovrebbe dare la tanto attesa fumata bianca. Un rinnovo che consentirà a Marotta di non intervenire in un ruolo non semplice da rinforzare considerando anche le occasioni presenti sul calciomercato.

La decisione dell’Inter di non iniziare una reale trattativa con il Bayern Monaco per Mazraoui ha permesso a molte squadre di trovare strada libera nella corsa all’ex Ajax. Alla fine, stando alle ultime informazioni, la dovrebbe spuntare il West Ham. Il condizionale è d’obbligo in questi casi perché non è ancora tutto fatto.

I londinesi hanno trovato l’accordo con i tedeschi per una cifra intorno ai 16 milioni di euro più 3,5 di bonus. Operazione complessiva che, quindi, si dovrebbe aggirare intorno ai 20. Restano ancora da limare i dettagli con il calciatore. Un passaggio non sicuramente semplice, ma a Londra sono fiduciosi che si possa chiudere in davvero poco tempo.