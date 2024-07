Kim e non solo con la cessione di Thuram: scelta fatta

L’Inter ragiona su come rinforzare la rosa a disposizione di Inzaghi. Possibile un doppio colpo con la cessione di Thuram: scelta presa

Ultimo mese di calciomercato in casa Inter e due colpi ancora da mettere a segno per completare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi. Le idee sono molto chiare e Marotta in queste settimane proverà a soddisfare le richieste del tecnico per rendere la squadra ancora più competitiva rispetto a quella della scorsa stagione.

Negli ultimi giorni sono stati diversi i nomi accostati al club nerazzurro e tra questi c’è anche quello di Kim. Il difensore del Bayern Monaco piace molto all’Inter, ma le condizioni poste dai bavaresi non consentono di affondare il colpo senza una cessione importante. Marotta, però, ha le idee chiare su come muoversi e ha già fatto la scelta su un eventuale sacrificio per riuscire a completare la rosa a disposizione di Inzaghi.

Calciomercato Inter, via Thuram per un doppio colpo: scelta presa

Primi giorni di ritiro che sono serviti ad Inzaghi per conoscere meglio i nuovi arrivi e le risposte sono state assolutamente positive. Zielinski, Taremi e Martinez hanno sorpreso in positivo il tecnico nerazzurro e non è da escludere che durante la stagione le gerarchie iniziali in determinati ruoli potrebbero essere cambiate.

E proprio per questo ‘Calciomercato.it’ ha lanciato un sondaggio annesso al programma Ti Amo Calciomercato in onda sul canale Youtube della testata: Taremi ha già conquistato tutti in casa Inter. Se dovesse continuare così, lascereste andare Thuram per poter arrivare a Gudmundsson e Kim. La risposta della maggior parte dei tifosi nerazzurri è stata negativa.

Il francese la scorsa stagione con le sue giocate e i gol ha convinto pienamente i supporters del club meneghino e non c’è nessuna intenzione di fare un sacrificio simile per portare altri due giocatori sicuramente forti alla corte di Inzaghi.

👀 SONDAGGIO ‘TIAMOCALCIOMERCATO’ 🔥#Taremi ha già conquistato tutti in casa #Inter. Se dovesse continuare così, lascereste andare #Thuram per poter arrivare a #Gudmundsson e #Kim? — calciomercato.it (@calciomercatoit) July 25, 2024

Bisogna anche sottolineare che da parte dell’Inter non c’è nessuna intenzione di privarsi di Thuram. Il giocatore, arrivato a parametro zero la scorsa stagione, è un perno importante dell’undici titolare di Inzaghi e difficilmente il tecnico darebbe il placet alla sua cessione in questo momento.

Sicuramente l’arrivo di Taremi consente di avere maggiori possibilità durante la partita o nell’arco dell’anno, ma il francese rimane un punto fermo di questa Inter almeno per la prossima stagione. Poi il futuro resta da scrivere considerando che che in casa Inter non c’è nessuno incedibile. Il presidente, però, per il figlio d’arte è con i colori nerazzurri.