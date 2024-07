Sorpresa Hermoso: cosa è successo con l’Inter

Il nome di Hermoso continua ad essere accostato all’Inter. E nelle ultime ore è arrivata una novità molto importante sull’ex Atletico.

L’Inter prosegue la caccia ad un difensore centrale e ad una seconda punta. Sono queste le due priorità individuate da Inzaghi per rendere la rosa ancora più competitiva e Marotta proverà a chiudere i colpi nel giro di poco tempo. L’obiettivo è sempre quello di dare al tecnico la possibilità di lavorare con tutti i giocatori il prima possibile.

Tra i diversi nomi accostati al club nerazzurro per quanto riguarda la difesa c’è anche quello Hermoso. Il centrale si è svincolato dall’Atletico Madrid lo scorso 30 giugno e il suo entourage sta lavorando per trovare la giusta soluzione. Con l’Inter ci sono stati diversi colloqui nelle ultime settimane ed ora ci sono novità molto importanti. Un club avrebbe deciso di rompere gli indugi per il classe 1995 e presto si potrebbe arrivare alla fumata bianca.

Calciomercato Inter, novità per Hermoso: accelerata decisiva?

Il nome di Hermoso è stato accostato a diverse squadre italiane. Il giocatore è finito nei radar di Napoli e Milan, ma soprattutto dell’Inter di Simone Inzaghi. Il tecnico nerazzurro aveva dato il via libera all’arrivo dello spagnolo per completare la difesa tanto che i contatti nelle scorse settimane si erano intensificati. Alla fine, come ormai sappiamo, la fumata nera è arrivata per il no secco di Oaktree.

La proprietà americana ha indicato una linea verde bocciando qualsiasi arrivo di giocatori vicino ai 30 anni. Un no che ha portato l’entourage del difensore a trovare una nuova soluzione ed ora il ritorno in campo dell’ex Atletico sembra essere più vicino. Secondo quanto riferito da Sky Sport, il Bologna avrebbe messo gli occhi sul centrale. Ci sarebbero dei contatti tra le parti per capire la fattibilità dell’operazione. I felsinei punterebbero a chiudere subito l’affare e questo sembra essere il vero ostacolo della trattativa.

Il giocatore, infatti, vorrebbe aspettare per capire la possibilità di andare in una big. Il Bologna, invece, vuole dare a Italiano il sostituto di Calafiori in poco tempo e non è da escludere che alla fine le tempistiche possano portare ad una fumata nera. I contatti tra le parti sono in corso e si proverà a trovare la quadra in poco tempo. Vedremo se si arriverà all’accordo e il futuro di Hermoso, nonostante il no dell’Inter, sarà in Serie A oppure il centrale opterà per una soluzione differente.