Dall’Inter alla Fiorentina: si chiude in prestito con obbligo

L’Inter e la Fiorentina continuano a sfidarsi per un obiettivo. Possibile una chiusura con la formula del prestito con obbligo di riscatto

L’ingresso nel mese di agosto sta portando le squadre ad accelerare sul calciomercato. L’obiettivo è quello di chiudere il prima possibile le trattative per consentire ai tecnici di poter lavorare in vista dell’esordio in campionato. E per questo motivo nei prossimi giorni potrebbe entrare nel vivo un duello tra Inter e Fiorentina per un obiettivo.

Le due squadre da tempo seguono un calciatore e fino a questo momento non è avvenuto l’affondo. Ora, stando alle ultime indiscrezioni, uno dei club avrebbe deciso di rompere gli indugi e provare l’assalto definitivo per chiudere una trattativa sicuramente molto importante.

L’idea è quella di strappare il sì del club possessore del cartellino del giocatore con la formula del prestito con obbligo di riscatto. Operazione non semplice considerando anche le richieste, ma siamo entrati nella fase di calciomercato dove la volontà del giocatore potrebbe avere un ruolo importante in ogni trattativa.

Inter, Gudmundsson verso la Fiorentina: le ultime

L’Inter in questa fase finale della sessione estiva ha due obiettivi molto chiari: un difensore mancino e una seconda punta. Se per il primo obiettivo si proverà a chiudere nel giro di poco tempo, sul secondo ci vorrà ancora del tempo visto che la mancata cessione di Arnautovic sta bloccando tutto. Uno stop che sta consentendo alla Fiorentina di affondare il colpo e chiudere per Gudmundsson.

La Viola, dopo il no a gennaio da parte del Genoa, ha intenzione di ritornare con forza sul giocatore per regalarlo a Palladino. Il pressing dei toscani dovrebbe aumentare nei prossimi giorni e la speranza è quella di chiudere il prima possibile per anticipare la concorrenza ed un eventuale ritorno dell’Inter. I nerazzurri, infatti, non possono entrare nel vivo di questa operazione proprio per la mancata cessione di Arnautovic.

La Fiorentina starebbe pensando di avvicinarsi alle richieste del Genoa anche se con una formula diversa rispetto a quella preferita dal Grifone. La Viola potrebbe mettere sul piatto un prestito con obbligo di riscatto a 25 milioni di euro e magari una percentuale sulla rivendita futura per avvicinare i 30-35 richiesti dai liguri.

Naturalmente in caso di una proposta simile, la palla passerebbe direttamente al Genoa e al giocatore. Entrambi dovranno dire sì a questa operazione per arrivare alla fumata bianca. Prossimi giorni decisivi per il futuro dell’islandese.