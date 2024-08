Si chiude entro due giorni: 25 milioni, dall’Inter alla Fiorentina

Una trattativa è ormai entrata nel vivo. Si può chiudere entro due giorni per una cifra intorno a 25 milioni di euro. Accordo ad un passo

Una trattativa è pronta ad essere definita in davvero poco tempo. Nelle ultime ore c’è stata una accelerata e, secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, si è davvero vicini alla fumata bianca. Sono in corso i contatti per definire i dettagli, ma non è da escludere l’ufficialità entro i prossimi due giorni.

Il duello tra Inter e Fiorentina è arrivato ormai alle battute finali. Uno dei due club ha deciso di rompere gli indugi e provare a chiudere un colpo importante sia per il presente che per il futuro. L’affare sembra essere ormai in dirittura d’arrivo. Nelle prossime ore saranno definiti gli ultimi dettagli e poi il giocatore potrà svolgere le visite mediche ed iniziare la nuova avventura. Le ultime notizie parlano di una ufficialità che potrebbe arrivare nel giro di 48 ore.

Calciomercato Inter: si chiude, fumata bianca in arrivo

L’Inter non ha assolutamente terminato il calciomercato in entrata. I nerazzurri nei prossimi giorni dovranno definire l’arrivo di un difensore centrale ed eventualmente di una seconda punta. Quest’ultimo è fortemente legato alle partenze di Arnautovic e Correa e per questo motivo i tempi sono destinati ad essere molto più lunghi rispetto magari al rinforzo nel reparto arretrato. E proprio la frenata per le mancate uscite ha fatto svanire il principale obiettivo per l’attacco. Gudmundsson, infatti, difficilmente vestirà la maglia dell’Inter.

Il giocatore è sempre più vicino al trasferimento alla Fiorentina. Stando alle ultime indiscrezioni, la Viola e il Genoa sono ad un passo dall’accordo per il passaggio dell’islandese alla corte di Palladino. Si dovrebbe chiudere con la formula del prestito oneroso a 5 milioni di euro più l’obbligo di riscatto fissato a 20. Una trattativa ormai ben impostata e che si potrebbe chiudere nel giro di un paio di giorni.

L’accelerata della Fiorentina, che ha trovato un accordo di massima con il giocatore, non è sicuramente una buona notizia per l’Inter, che ora dovrà trovare una soluzione diversa per quanto riguarda il ruolo della seconda punta. Nelle scorse ore è uscita anche l’ipotesi di una soluzione interna con Mkhitaryan pronto all’occorrenza a rinforzare il reparto offensivo.

Vedremo se alla fine sarà così oppure si deciderà di intervenire sul calciomercato per provare a dare a Inzaghi un nome importante. Ma prima, come detto, devono essere ceduti Arnautovic e Correa. Due movimenti non semplici considerando anche gli ingaggi.