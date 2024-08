Dall’Inter alla Juve, affare a zero e ingaggio di 5 milioni netti

Possibile sfida di calciomercato tra Inter e Juventus per un colpo a zero. Pronto un ingaggio da 5 milioni netti per strappare il sì

Nuovo possibile duello sul calciomercato tra Inter e Juventus? Dopo il caso Cabal, le strade delle due squadre non si sono incrociate, ma in questi ultimi giorni della sessione estiva non è da escludere una nuova sfida. Stando alle ultime indiscrezioni, le due squadre sarebbero sulle tracce di un giocatore svincolato.

L’ipotesi è quella di un colpo a zero mettendo sul piatto una proposta di 5 milioni di euro netti. Una cifra sicuramente molto importante e per questo motivo sono in corso tutte le valutazioni del caso. Ma non è da escludere che alla fine uno dei due club o entrambi decidano di affondare il colpo per assicurarsi il calciatore. Vedremo se sarà così oppure le riflessioni porteranno ad un passo indietro per cifre economiche.

In questo mercato sono stati diversi i calciatori accostati a Inter e Juventus e negli ultimi giorni si è parlato anche della possibilità di uno scambio tra Chiesa e Frattesi. Presto le strade dei due club potrebbero incrociarsi ancora una volta per un obiettivo. Il giocatore piace da tempo e in passato è stato proposto senza successo. Ora, però, siamo arrivati nella fase finale della sessione estiva e non possiamo escludere una apertura a questa trattativa.

Riofferto a Inter e Juve il cartellino di Martial

Il giocatore in questione è Anthony Martial. Il francese dal 30 giugno è svincolato e, secondo quanto riferito da TMW, è stato riofferto di recente a Inter e Juventus. Con i nerazzurri i contatti ci sarebbero stati anche in passato, ma Marotta non avrebbe assolutamente aperto la porta. La situazione non è assolutamente diversa in questo momento almeno da parte del club campione d’Italia. Se non si cede Arnautovic, il club meneghino non farà dei movimenti in entrata in attacco e quindi sembra difficile ipotizzare una proposta per il transalpino.

Altra questione da valutare è l’ingaggio. I cinque milioni richiesti sono sicuramente troppi sia per l’Inter che per la Juventus. Per il momento, quindi, sembra difficile immaginare Martial o in nerazzurro o in bianconero. Poi naturalmente il calciomercato è ancora lungo e non possiamo escludere un cambio di strategia da parte di uno dei due club. L’apertura da parte del transalpino c’è stata, ora la palla passa alle due squadre che dovranno prendere una decisione importante sull’attaccante.