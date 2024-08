L’Inter ha fatto un affare incredibile: “Jolly difensivo”

La preparazione dell’Inter prosegue sicuramente con qualche difficoltà di troppo. Ma da queste amichevole arriva un’ottima notizia per Inzaghi

La sconfitta contro l’Al Ittihad rappresenta un passo falso da analizzare con attenzione per non ripetere gli stessi errori. Siamo ancora in pieno calcio d’agosto e per questo motivo il tempo c’è. Ma fra 10 giorni si parte ufficialmente e quindi da oggi il tecnico inizierà a lavorare per arrivare pronti alla partita con il Genoa.

Da queste uscite, però, non arrivano solo notizie negative. C’è anche una notizia e che conferma come i nerazzurri stanno lavorando molto bene dal calciomercato. L‘Inter ha fatto davvero un colpo da 90 riuscendo a portare a casa un jolly difensivo in continua crescita. Naturalmente ora dovrà continuare in questo modo se vuole magari scalare gerarchie e regalarsi sicuramente una stagione da assoluto protagonista.

Nonostante i risultati delle amichevoli non sono andate sicuramente bene, dal ritiro e gli allenamenti le risposte sono state positive. Questo consente sicuramente ad Inzaghi di poter guardare con maggiore fiducia alle partite ufficiali anche se in questi dieci giorni che mancano alla trasferta di Genoa si lavorerà molto duro per correggere gli errori ed arrivare pronti. Toccherà poi al tecnico scegliere i giocatori in grado di dare maggiori garanzie al momento e tra loro sembra esserci Bisseck.

Bisseck colpo da 90, Inzaghi gongola

Anche contro l’Al Ittihad il tedesco è stato uno dei migliori confermandosi un giocatore in crescita e una garanzia per Simone Inzaghi. “Personalità al potere – si legge su ‘La Gazzetta dello Sport’ – e soprattutto un jolly per la difesa nerazzurra. Uno dei migliori in questo ritiro per l’Inter”. Insomma, il giudizio è assolutamente positivo e la speranza è che si possa continuare in questo modo anche nelle prossime settimane per consentire al tecnico di avere una alternativa ai tre di livello.

Il 23enne tedesco già nella parte finale della scorsa stagione aveva dimostrato una crescita importante tanto che i nerazzurri lo hanno immediatamente messo tra gli incedibili. Ora stanno arrivando delle conferme e a questo punto non ci resta che aspettare la prima di campionato per capire se Bisseck ha definitivamente scalato le gerarchie oppure resterà ancora una volta il primo dei cambi nel trio difensivo. Sicuramente il centrale è in forte crescita e in questa stagione darà una grossa mano a Simone Inzaghi per raggiungere gli obiettivi prefissati.