Il gesto folle di Mourinho fa il giro del mondo: tutti a bocca aperta – VIDEO

Mourinho ritorna a far parlare per un gesto folle. Quanto successo nelle scorse ore ha fatto il giro del mondo e il video diventato virale

Mourinho continua a far parlare per i suoi gesti. La sua esperienza con la Roma è stata sicuramente condizionata dai suoi comportamenti in panchina. Reazioni che non sempre sono state condivise da tutti e diciamo che sono arrivate molte critiche nei confronti del tecnico portoghese. Ma il suo modo di fare e di essere è questo e da parte dello Special One non c’è assolutamente intenzione di cambiare.

Anche la sua esperienza con il Fenerbahce è caratterizzata da reazioni in panchina spropositate e magari anche qualche gesto folle. L’ultimo comportamento da parte del portoghese ha fatto subito il giro del web e non sono mancare sui social dure reazioni a quanto successo. Da parte del tecnico, però, non c’è nessuna intenzione di cambiare e lo vedremo in futuro ancora una volta protestare contro gli arbitri per dimostrare le proprie ragioni.

Mourinho ha subito una dura reazione al Fenerbahce: il gesto è virale

L’esperienza di Mourinho con il Fenerbahce non è iniziata sicuramente nel migliore dei modi. La dura sconfitta contro il Besiktas nella Supercoppa turca ha sicuramente segnato un po’ il suo cammino anche se bisogna dire che la reazione in campionato è stata immediata con una vittoria che scaccia tutti gli incubi e fa sognare in grande i tifosi. Ma in questo esordio a far parlare è anche il gesto compiuto dal tecnico portoghese.

Solita sfuriata contro la quaterna arbitrale per una scelta non condivisa. Una protesta reiterata che ha fatto guadagnare il primo cartellino giallo a Mourinho dopo soli 20 minuti dal suo esordio nel campionato turco. Il video ha fatto il giro del web ed è diventato virale in poco tempo. Un qualcosa che comunque non modificherà il modo di comportarsi del tecnico portoghese. Da parte sua c’è intenzione di continuare in questo modo per far valere le sue ragioni.

Naturalmente i gesti di Mourinho sono destinati a far discutere in futuro. Il campionato turco lo sta imparando a conoscere: lo Special One è assolutamente un personaggio unico nonostante i comportamenti che in alcuni casi sono fortemente criticabili. Ma lui è così e da parte sua non c’è nessuna intenzione di cambiare. E in futuro altri video sono pronti a diventare virali come l’ultimo che nel giro di davvero poco tempo è diventato virale.