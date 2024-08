Dall’Inter al Barcellona: rottura e addio all’improvviso

L’Inter in questo calciomercato potrebbe piazzare un colpo importante. La rottura con il club facilita l’operazione, ma attenzione al Barça

Ultimi giorni di calciomercato importanti anche in chiave Inter. I nerazzurri non hanno ancora completato la rosa a disposizione di Simone Inzaghi e lo dovranno fare in queste settimane. Manca un centrale mancino per il ruolo di vice Bastoni e una seconda punta, ma quest’ultimo arrivo resta sempre fortemente legato ad una partenza di Arnautovic. Ma Marotta resta molto vigile e non è da escludere una sorpresa sul finire della sessione.

In particolare, c’è un giocatore che ha rotto con il club ed è alla ricerca di una nuova destinazione. L’idea è nata ormai da diverso tempo anche perché il giocatore intriga molto Simone Inzaghi. Ma c’è un problema non assolutamente di poco conto da valutare e per questo motivo sembra essere molto difficile in questo momento immaginare una chiusura della trattativa.

Calciomercato Inter: pazza idea, ma… Niente Perisic

L’Inter in questo calciomercato ha sempre avuto idee molto chiare e, soprattutto, seguito le indicazioni date da Oaktree. La proprietà americana ha stabilito una linea dalla quale Marotta non si è discostato. E questo non ha permesso di chiudere alcune trattative che potevano essere molto utili per dare a Inzaghi giocatori di livello. È il caso per esempio di Hermoso, ma nelle ultime ore c’è stato anche un altro retroscena.

Come riportato da Tuttosport, l’Inter aveva pensato anche a Perisic per sostituire l’infortunato Buchanan. La clausola rescissoria da 200mila euro consentiva di chiudere l’operazione con l’Hajduk senza dover spendere molti soldi e da parte del croato c’era anche la volontà di tornare a vestire una maglia che in carriera gli ha permesso di togliersi dante soddisfazioni. Ma la trattativa non è decollata a causa dell’età. Oaktree ha più volte ribadito di non voler spendere per giocatori intorno ai 30 anni e il croato ne ha 35.

Una politica che ha spento sul nascere ogni speranza da parte del giocatore di tornare a vestire la maglia nerazzurra. Per lui ora la strada più probabile sembra essere quella di Barcellona per la presenza di Flick. Ci sarebbe proprio il club catalano dietro la rottura con Gattuso e la clausola di 200mila euro sicuramente favorisce la trattativa. Nei prossimi giorni ci si aspetta la fumata bianca di una trattativa che consentirà a Perisic di tornare a giocare per una big. Un colpo sicuramente importante considerando anche l’esperienza del giocatore.