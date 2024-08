Marotta fiuta il grande colpo: affare italiano dal Borussia Dortmund

L’Inter potrebbe davvero piazzare un colpo importante in ottica futura. Marotta segue con attenzione un talento italiano del Dortmund

Sono molti i giovani italiani che hanno preferito lasciare il nostro Paese per continuare le giovanili all’estero. Una scelta assolutamente dolorosa, ma legata al fatto che da noi si fa molta fatica a trovare spazio in Prima Squadra. Una sorta di tradizione negativa che l’Inter proverà nei prossimi mesi a invertire. Le indicazioni da parte di Oaktree sono state molto chiare: serve puntare sui giocatori giovani e futuribili per dare vita ad una squadra di qualità, ma anche sostenibile dal punto di vista economico.

E uno di questi colpi potrebbe arrivare dal Borussia Dortmund. I nerazzurri starebbero seguendo da vicino un giocatore italiano della squadra tedesca. Il profilo rispecchia alla perfezione le indicazioni date dalla proprietà americana e potrebbe essere il nome giusto per l’Inter del futuro. Naturalmente al momento è solo una idea, ma non è da escludere che alla fine il tutto possa trasformarsi in una trattativa reale.

Calciomercato Inter: colpo a sorpresa, arriva dal Borussia Dortmund

L’Inter in questa stagione ha messo a segno molti colpi giovani e non ha intenzione di fermarsi. Si è parlato molto della possibilità di arrivare a Leoni della Sampdoria, ma l’affare sembra essere definitivamente saltato. Una fumata nera che non porta i nerazzurri a cambiare piani e farà un tentativo per un altro dei giovani italiani destinati sicuramente ad una carriera molto importante.

La prossima stagione, infatti, il reparto difensivo nerazzurro sarà quello più rivoluzionato. L’addio di de Vrij sembra essere scontato e si parla della possibilità anche di separare le strade con Acerbi. A questo punto l’intenzione di Marotta è quella di prendere un titolarissimo e una alternativa. E come seconda scelta attenzione a Filippo Mane, centrale classe 2005 cresciuto nella Sampdoria, ma ora in forza alla seconda squadra del Borussia Dortmund.

Il giovane italiano va in scadenza proprio la prossima stagione e non è da escludere un tentativo a zero. Si tratta di una opportunità che la squadra nerazzurra potrebbe non avere intenzione di farsi scappare visto che stiamo parlando di un calciatore assolutamente giovane e di prospettiva. Naturalmente, come successo con Leoni sono in corso le riflessioni del caso per capire se può rappresentare il nome giusto per una squadra come l’Inter. Marotta ci pensa e valuta di riportare in Italia uno dei giovani più interessanti a livello internazionale.