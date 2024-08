Il sostituto di Correa: conferme totali, cos’ha deciso l’Inter

Joaquin Correa resta con la valigia in mano. E in queste ore l’Inter ha preso una decisione molto importante sul suo possibile sostituto

Ultimi giorni di calciomercato che serviranno all’Inter anche di piazzare alcuni esuberi. Tra i giocatori in uscita c’è anche Joaquin Correa. Il calciatore, ritornato dal prestito al Marsiglia, non rientra più nei piani del club nerazzurro (nonostante le parole di Inzaghi prima del Genoa ndr) e da tempo si lavora per una sua cessione. Addio che sta portando il club meneghino a ragionare sulla possibilità di prendere o no il suo sostituto.

Come riferito da La Gazzetta dello Sport, l’Inter ha ormai preso la sua decisione su come muoversi in caso di partenza di Correa in questa sessione di calciomercato. Le idee del club sono state sempre molto chiare nelle ultime settimane e lo sono anche sul sostituto dell’attaccante argentino.

Simone Inzaghi alla vigilia della partita contro il Genoa aveva parlato della possibilità di avere cinque attaccanti in rosa. Questo sembra confermare l’intenzione del tecnico di puntare su un sostituto di Correa in caso di partenza. Un pensiero che non è assolutamente condiviso dal club nerazzurro.

Calciomercato Inter: addio Correa, la scelta sostituto

Stando a quanto riferito dalla Rosea, l’Inter non avrebbe intenzione di sostituire Correa. L’idea della dirigenza, nota in realtà da tempo, è quella di continuare con quattro punte almeno fino a gennaio e poi eventualmente ragionare sulla possibilità di inserire un calciatore nel reparto offensivo durante il calciomercato invernale. Per questo motivo, almeno di un cambiamento dell’ultima ora, difficilmente vedremo un nuovo giocatore in attacco in caso di partenza di Correa.

Discorso diverso, invece, se dovesse andare via Arnautovic. Una cessione dell’austriaco costringerebbe Marotta ad intervenire per completare il reparto. Ma per adesso l’ex Bologna non ha ricevuto offerte e le sue possibilità di continuare con il club nerazzurro sono aumentate rispetto a qualche settimana fa.

Ad oggi non è da escludere neanche una permanenza di Correa. L’argentino ha rifiutato tutte le destinazioni proposte nelle scorse settimane e aspetta l’offerta giusta dalla Serie A. Il contratto in scadenza nel 2025 non facilita una sua partenza visto che il prestito non è possibile e l’ingaggio resta alto per molti club del nostro campionato.

Il Genoa e la Lazio continuano a pensarci e potrebbero nei prossimi giorni valutare seriamente la fattibilità dell’operazione. Cessione che non porterà i nerazzurri ad intervenire sul calciomercato almeno fino a gennaio. Poi saranno fatte le valutazioni del caso.