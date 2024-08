Dybala adesso all’Inter: l’annuncio di Sky Sport

Il rebus Dybala non è stato risolto. Nelle scorse ore si è ritornato a parlare dell’ipotesi Inter. La verità sul passaggio in nerazzurro

Sono ormai ore decisive per il futuro di Paulo Dybala. L’ingaggio alto e i continui problemi fisici sta portando la Roma a valutare realmente la sua partenza. Una scelta legata alla volontà da parte del club giallorosso di iniziare a fare una programmazione a lungo termine. Una strategia che quasi certamente porterà l’ex Juventus lontano dalla Capitale già in questa stagione di calciomercato.

Nelle scorse ore si è ritornati a parlare della possibilità di un trasferimento di Dybala all’Inter. La stima di Marotta nei confronti dell’argentino c’è e l’entourage lo avrebbe proposto proprio al presidente nerazzurro. E su questa chance ci sono aggiornamenti molto importanti riportati da Sky Sport.

La pista Inter per Dybala non è assolutamente nuova. I nerazzurri ci avevano provato già in passato, ma i problemi fisici e dei costi economici importanti non hanno permesso di fare il matrimonio. Alla fine l’argentino ha scelto la Roma e l’esperienza in giallorosso per lui può considerarsi sicuramente importante. Ma ormai anche la sua avventura nella Capitale è giunta al termine e per questo motivo si è ritornati a parlare di un possibile passaggio al club meneghino.

Inter-Dybala: emerge la verità, i dettagli

Una pista, però, mai realmente decollata. Il tentativo il suo entourage lo avrebbe fatto, ma da parte di Oaktree risposta negativa. La linea decisa dalla proprietà americana è molto chiara: puntare sui giocatori giovani e futuribili. Dybala ormai si avvicina ai 30 anni e il suo profilo non coincide con la strategia decisa da Oaktree. Un no secco che ha portato l’Inter a non approfondire, l’argentino ora non rientra più nei piani del club meneghino.

Secondo quanto riferito da Sky Sport, nessuna squadra italiana ha mai realmente affondato il colpo per assicurarsi Dybala. Le cifre messe in campo dall’Al Qadsiah sono irraggiungibili per i club del nostro campionato e non ci sono state mosse dalle big della Serie A per tentare un approccio con l’argentino. Una scelta che ha spianato la strada verso il trasferimento in Arabia e nelle prossime ore è attesa la fumata bianca. La Joya è pronto a salutare l’Italia per una esperienza diversa.