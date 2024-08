Il Lens brucia il Marsiglia: le ultime su Satriano

Per Satriano resta viva la pista Marsiglia. Il club transalpino ha presentato l’offerta all’Inter per assicurarsi l’attaccante. I dettagli

Giorni decisivi per l’addio di Satriano all’Inter. L’attaccante, rientrato dal prestito al Brest, nelle scorse settimane ha rifiutato proprio il ritorno nella squadra francese. L’accordo tra il club e i nerazzurri era stato trovato, ma il no del giocatore ha fatto saltare tutto. Ora, però, per la punta potrebbe esserci una nuova pista.

Il Marsiglia di De Zerbi ha individuato nel giocatore il giusto rinforzo per il proprio attacco. Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, è stata presentata una offerta dal club transalpino all’Inter per assicurarsi il giocatore. I contatti sono in corso e da Viale della Liberazione c’è l’intenzione di chiudere la trattativa il prima possibile per consentire alla punta di andare a trovare la continuità giusta e alleggerire il monte ingaggi di uno stipendio importante.

Calciomercato Inter: niente Marsiglia, Satriano verso il Lens

Il futuro di Satriano poteva essere al Marsiglia. Il club di De Zerbi, dopo aver definito con i nerazzurri il passaggio di Carboni, puntava anche all’ex Empoli. I contatti era in corso da qualche giorno, con l’OM che voleva chiudere l’affare con la stessa formula di Carboni: prestito con diritto di riscatto. Una soluzione che non convinceva assolutamente i nerazzurri. Il club campione d’Italia, infatti, punta ad un addio definitivo per una cifra intorno ai 6 milioni di euro (la stessa proposta dal Brest nelle scorse settimane).

Affare che vede anche il gradimento del giocatore. Satriano, dopo l’ottima annata con il Brest, vuole provare ad ambire a traguardi ancora più importante e per questo motivo ha deciso di rifiutare il ritorno al club transalpino. Ma la distanza sulla formula ha facilitato l’inserimento del Lens, che sta spingendo forte su Satriano ed è pronta a sbaragliare la concorrenza con un prestito più diritto che diventa obbligo al verificarsi di determinate condizioni.