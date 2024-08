Inzaghi a sorpresa: esclusione pesantissima col Lecce

Inzaghi potrebbe cambiare qualcosa contro il Lecce. Si valuta la possibilità di una esclusione pesantissima dalla formazione iniziale

Le alternative a Inzaghi in questa stagione non mancano e una novità potrebbe già esserci con il Lecce. La partita di Genova ha confermato come alcuni giocatori non sono ancora nel massimo della loro condizione e il tecnico nerazzurro starebbe valutando una esclusione eccellente dall’undici iniziale della partita di sabato.

Nessuna bocciatura, ma semplicemente l’intenzione di Inzaghi è quella di mettere in campo la formazione che in questo momento dà maggiori garanzie. I ragionamenti sono in corso e i dubbi saranno sciolti solamente a ridosso della partita contro i pugliesi.

Ma ad Appiano Gentile c’è voglia di fare bene davanti ai propri tifosi e non lasciare più punti per strada. Questo potrebbe portare il tecnico a fare una esclusione eccellente dall’inizio. Una scelta forte, ma che confermerebbe la presenza in rosa di alternative valide. Cosa che la scorsa stagione è mancata.

La partita contro il Genoa ha confermato la condizione non è alla pari per tutti e per questo motivo si valutano alcune variazioni per l’esordio casalingo. E una esclusione potrebbe essere davvero eccellente. Ancora niente di certo, ma nelle ultime ore sembra prendere piede la possibilità di un cambio in un reparto che fino a qualche mese fa sembrava intoccabile.

Inter, col Lecce si cambia: Taremi potrebbe scalzare Lautaro

Al fianco di Thuram, infatti, potrebbe esserci Taremi e non Lautaro. L’iraniano ha ormai smaltito l’infortunio ed è pronto a scendere in campo dall’inizio contro il Lecce. Nessuna bocciatura per il capitano. Martinez ha giocato la sua prima partita con la maglia nerazzurra proprio a Genova.

L’intenzione da parte di Inzaghi è quello di non accelerare i tempi con l’argentino, ma consentirgli un recupero graduale dopo una scorsa stagione sicuramente non impegnativa. L’idea sarebbe quindi quella di utilizzarlo a gara in corso per fargli mettere quei minuti nelle gambe utili a mettersi in poco tempo nella stessa condizione di coloro che hanno disputato le amichevoli.

Per Taremi la grande occasione di dimostrare di essere entrato ormai pienamente negli schemi di Inzaghi. Durante il ritiro estivo, l’iraniano è stato uno dei migliori con cinque gol in tre partite. Poi l’infortunio non ha permesso al giocatore di poter partire dall’inizio contro il Genoa. Ora la possibile chance per consentire a Lautaro di riprendere il ritmo senza forzare. Nelle prossime ore ne sapremo di più, ma Inzaghi sembra pronto a schierare titolare l’iraniano.