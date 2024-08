Bomba Inter in diretta: offerta shock dall’Arabia

L’Arabia rappresenta una insidia per i club europei durante le sessioni di calciomercato. E anche in casa Inter i rischi sauditi non mancano

Il rifiuto di Dybala di andare in Arabia Saudita e continuare l’avventura con la maglia della Roma ha fatto il giro del mondo. L’argentino ha detto no ad un triennale da 75 milioni complessivi per restare in un campionato competitivo. Una scelta non semplice, ma fatta con il cuore dall’ex Juventus. Il rischio saudita, però, è presente in ogni mercato per tutti i club e diciamo che fino alla chiusura non si può stare tranquilli.

Nelle ultime ore è uscita la notizia di una offerta importante dai club arabi per un calciatore dell’Inter. Una proposta che ha portato il giocatore a valutare con attenzione il trasferimento in quel Paese. Cifre che farebbero traballare chiunque anche se poi vai a disputare un campionato attualmente non competitivo e questo forse frena molti giocatori ad accettare le offerte che arrivano ormai quotidianamente dall’Arabia Saudita.

In Arabia non si badano a spese. Il triennale da 25 milioni a stagione per Paulo Dybala è sicuramente un esempio. Poi se si guarda alla scelta del giocatore si può parlare di qualcosa di sorprendente, ma non è sicuramente l’unico ad aver deciso di non accettare le sirene provenienti da quel Paese.

Calciomercato Inter: offerta dall’Arabia Saudita, la decisione del giocatore

Zielinski in un’intervista a Eleven Sports Poland ha confermato di essere stato cercato anche dai club arabi, quando era ancora al Napoli: “I soldi erano tanti, ci sono stati due giorni in cui ho pensato di accettare. Poi, però, ho preferito restare in Europa e ho scelto l’Inter per la sua grandezza“. Il polacco, quindi, ha deciso di dire no alle offerte miliardarie arrivate dalle squadre saudite e proseguire la sua esperienza in Italia per continuare ad ambire per traguardi importanti e perché no provare a vincere anche a livello internazionale.

Una scelta passata inosservata anche perché, a differenza di quanto con Dybala non si è arrivati ad un accordo. Ma l’argentino non è stato l’unico a dire no alle sirene arrivate dall’Arabia. Anche Zielinski ha preferito continuare la propria esperienza in Europa e non trasferirsi in terra saudita. Magari in futuro lo farà considerando che l’interesse non si fermerà. Ma il presente si chiama Inter con l’obiettivo di continuare ad essere protagonista e magari ambire a traguardi importanti sia in campionato che in Europa.