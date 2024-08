Colpo di scena Hermoso: firma a un passo

Ultime ore di calciomercato decisive anche per Mario Hermoso. Il difensore sta firmando con il nuovo club. Annuncio atteso a breve

Sono state settimane di accostamenti e trattative per Mario Hermoso, ma nessuno fino a questo momento ha mai affondato realmente il colpo per l’ex Atletico Madrid. Nelle ultime ore, però, qualcosa è cambiato e a breve dovrebbe esserci il comunicato ufficiale del trasferimento del centrale.

Una accelerazione improvvisa e un epilogo assolutamente a sorpresa per il centrale spagnolo. Hermoso nelle scorse settimane ha rifiutato moltissime squadre nella speranza di poter trovare una soluzione di livello per la sua carriera. Ora, però, si è deciso di firmare con un club e nelle prossime ore è attesa la fumata bianca. Sono in corso i contatti per definire gli ultimi dettagli, ma non sono previste particolari sorprese. L’ex Atletico Madrid è pronto a tornare in campo.

Calciomercato: Hermoso dice sì, ecco dove va

Svincolatosi dall’Atletico Madrid lo scorso 30 giugno, Mario Hermoso in queste settimane ha avuto contatti con diversi club senza però trovare l’accordo definitivo. L’intesa era stata definita con l’Inter (Inzaghi lo aveva individuato come rinforzo ideale per la difesa), ma il no di Oaktree ha bloccato tutto. Poi ci hanno provato, senza successo, anche Milan, Napoli e Bologna. Ora, però, c’è una svolta importante e nelle prossime ore è atteso il comunicato ufficiale. Secondo quanto riferito da TRT Spor, il Galatasaray avrebbe individuato in Hermoso il difensore ideale per rinforzare la rosa in queste ultime ore di calciomercato.

Da precisare che in Turchia la sessione chiude il 13 settembre e c’è tutto il tempo per definire i dettagli. Senza dimenticare che lo spagnolo, essendo svincolato, può firmare anche a mercato chiuso. L’obiettivo dei turchi è comunque quello di chiudere il prima possibile e si sta spingendo per arrivare ad una fumata bianca.

Un epilogo assolutamente inaspettato e a sorpresa. Nelle scorse settimane Hermoso aveva detto no al Bologna perché aveva come principale obiettivo quello di andare in una squadra importante per dimostrare di essere ancora in grado di avere un ruolo da protagonista in una big.

Nessuna, però, ha affondato il colpo e questo lo ha portato a ripiegare su una soluzione secondaria almeno per quanto riguarda il campionato. Non sicuramente dal punto di vista economico visto che sono stati messi sul piatto 5 milioni di euro. Una proposta che difficilmente il Bologna poteva pareggiare.