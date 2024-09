Ritorna all’Inter dalla Premier: Spalletti lo porta a Milano per 15 milioni

La prossima estate l’Inter dovrà rinforzare molto il reparto difensivo. E tra le idee di Marotta una potrebbe arrivare dalla Premier

Il calciomercato non si ferma mai. La sessione estiva si è conclusa ormai da quasi una settimana, ma il lavoro di Marotta non è assolutamente finito. Il presidente nerazzurro sta già pensando alla prossima stagione. I movimenti quasi certamente riguarderanno il reparto difensivo visto i contratti in scadenza di de Vrij e Acerbi. Per il primo le possibilità di rinnovo sono pari a zero, per il secondo qualche chance in più c’è, ma le decisioni saranno prese solamente al termine del campionato.

Di certo il reparto arretrato è quello che ha bisogno di maggiori rinforzi e Marotta già nelle prossime settimane potrebbe individuare i giocatori giusti per rinforzare la rosa di Simone Inzaghi. Un lavoro lungo considerando anche lo scouting per capire se il calciatore si sposa alla perfezione con il modo di giocare del tecnico. E tra i diversi nomi che nel giro di qualche mese saranno inseriti in lista, ci potrebbe essere anche uno proveniente dalla Premier.

Calciomercato Inter: possibile nume nuovo per la difesa, i dettagli

La linea dettata da Oaktree non dovrebbe cambiare: anche la prossima stagione si punterà su giocatori giovani e futuribili. Una condizione che porterà Marotta a sondare molti giocatori interessanti e che stanno trovando poco spazio con l’attuale club. E tra le possibili occasioni che il calciomercato potrebbe proporre c’è anche un profilo italiano.

Stiamo parlando di Caleb Okoli. L’ex Atalanta è andato al Leicester, ma lo spazio con il club inglese non è sicuramente quello che si aspettava. Per questo motivo non è da escludere un sondaggio dell’Inter per valutare la fattibilità dell’operazione in ottica prossima stagione. Ipotesi non facile considerando che la squadra britannica chiede almeno 15 milioni di euro per far partire il proprio giocatore.

Sicuramente la chiamata di Spalletti per le prossime partite rappresenta forse l’occasione giusta per mettersi in mostra e attirare l’attenzione dei club italiani e stranieri. L’Inter potrebbe pensarci considerando la necessità di trovare rinforzi in difesa soprattutto se non ci saranno i rinnovi di Acerbi e de Vrij. Bisogna dire che al momento Okoli in nerazzurro è assolutamente una suggestione. Ma nei prossimi mesi da una semplice idea si potrebbe passare ad una ipotesi reale. Non ci resta che attendere i prossimi mesi per capire cosa accadrà.