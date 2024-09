Nuovo ‘acquisto’ inaspettato per Inzaghi: succederà tra un mese

Buone notizie per Simone Inzaghi. Tra un mese il tecnico dell’Inter potrebbe contare su un ‘nuovo’ acquisto davvero inaspettato

Subito dopo la pausa per l’Inter è previsto il primo vero tour de force di questa stagione. Sono diverse le partite in programma e Simone Inzaghi chiederà quasi certamente aiuto a tutta la rosa. E presto il tecnico nerazzurro potrà contare anche sull’aiuto di un giocatore che fino a questo momento è stato fuori a causa di un problema fisico.

Un ‘nuovo’ acquisto importante per l’Inter e Inzaghi per avere la rosa al completo e puntare a fare bene in tutte le competizioni. Per il momento non si hanno ancora certezze sui tempi di recupero definitivi, ma, secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, entro un mese dovrebbe essere a disposizione del proprio tecnico. Davvero una notizia positiva per il tecnico nerazzurro, che tra qualche settimana potrà contare su un giocatore in più a disposizione.

Inter: buone notizie per Inzaghi, sulla via del recupero

Sarà una stagione molto impegnativa per l’Inter. La nuova Champions League introduce due partite in più nel calendario dei nerazzurri e questo costringerà Simone Inzaghi a dover utilizzare tutta la rosa a disposizione. E per il tecnico sono in arrivo buone notizie.

Entro un mese, infatti, dovrebbe tornare a disposizione Buchanan. L’inserimento nella lista Champions League era un primo segnale di come il calciatore sia sulla via del recupero. Stando a quanto scritto dalla Rosea, il canadese sta accelerando i tempi e già ad ottobre potrebbe rientrare in gruppo. Il condizionale è d’obbligo considerando anche la gravità dell’infortunio (tibia), ma ad Appiano Gentile c’è fiducia di averlo in rosa entro i primi di ottobre per poi magari riuscire ad utilizzarlo a pieno ritmo dopo la seconda sosta. Una buona notizia per Simone Inzaghi visto che il giocatore la scorsa stagione è stata un’arma importante da quando è arrivato in nerazzurro.

Una carta in più per l’Inter con il rientro di Buchanan e anche la possibilità a Palacios di ambientarsi con maggiore serenità e calma al campionato italiano. Una notizia assolutamente positiva per l’Inter, che dal prossimo mese potrà contare su una pedina in più. Ritorno a disposizione che si può considerare come un nuovo acquisto visto che il canadese ha saltato tutto il ritiro proprio a causa dell’infortunio rimediato in Coppa America con la sua nazionale.