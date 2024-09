L’Inter chiude la trattativa: “Firma dopo il derby”

L’Inter è pronta a chiudere una trattativa. Marotta ha ormai trovato l’accordo e la firma è attesa dopo il derby di domenica sera

Prima il derby, poi la firma. L’Inter ha ormai definito una trattativa e la firma è attesa subito dopo la stracittadina di domenica sera. Il pareggio di Monza rende ancora più importante la sfida contro il Milan e per questo motivo da Viale della Liberazione hanno preferito aspettare ancora qualche giorno prima di mettere nero su bianco questo accordo.

L’intesa, comunque, è ormai stata trovata e, come riportato da La Gazzetta dello Sport, già da lunedì ci potrebbe essere la tanto attesa fumata bianca. La firma è destinata a chiudere un capitolo molto importante per i nerazzurri e che va avanti ormai da diversi mesi. Naturalmente nelle prossime settimane Marotta e Ausilio ne apriranno uno nuovo di questa stagione e sarà quello di individuare i rinforzi per la sessione invernale.

Inter: accordo trovato, firma dopo il derby

In questo momento in casa Inter la concentrazione è tutta per il derby. La partita contro il Milan rappresenta un test importante dopo il pareggio di Monza. Una volta messa alle spalle questa sfida, i nerazzurri procederanno a mettere nero su bianco il rinnovo di uno dei giocatori destinati a dare una grande mano durante la stagione a Simone Inzaghi. Denzel Dumfries, autore del gol del pareggio a Monza, si appresta a rinnovare il contratto con l’Inter fino al 2028.

Una trattativa che è andata avanti anche in questi ultimi giorni per limare alcuni dettagli. Un prolungamento che garantisce ai nerazzurri di non perdere il giocatore a zero la prossima stagione e all’olandese, se saranno confermate le indiscrezioni sulla clausola intorno ai 20 milioni di euro, dà la possibilità di realizzare il suo sogno di giocare in Premier a gennaio o a giugno in caso di una offerta simile alla cifra stabilita dall’Inter per la sua cessione.

Accordo, quindi, che soddisfa entrambe le parti ed ora si attende solamente l’annuncio ufficiale. Rinnovo che arriva dopo mesi di indiscrezioni su un suo possibile addio e al termine di settimane di contatti tra le parti per trovare il giusto compromesso. L’Inter e Dumfries sono pronti a continuare insieme per questa stagione. Poi eventualmente a giugno si faranno tutte le valutazioni del caso se proseguire l’avventura oppure no. Molto dipenderà dalle offerte che ci saranno sul tavolo durante la sessione estiva.