“Non capisce un ca***o”: bomba Lautaro in diretta

A Monza Lautaro non è stato sicuramente uno dei migliori in campo. E in diretta è stata lanciata una vera ‘bomba’ sull’argentino

Non è stato un inizio di campionato sicuramente facile per Lautaro. Aver saltato la preparazione estiva a causa degli impegni con la nazionale argentina sta procurando forse più problemi del previsto. Nelle tre partite giocate, una l’ha saltata per infortunio, non è sembrato lo stesso giocatore dello scorso anno e a Monza è stato uno dei peggiori. Prestazioni che hanno spaccato in due la tifoseria nerazzurra.

C’è chi chiede magari qualche turno di riposo per consentire all’argentino di trovare la condizione fisica ed essere di grande aiuto all’Inter, ma non manca chi sottolinea l’importanza del giocatore a prescindere dalle prestazioni che poi vengono messe in campo dal capitano nerazzurro. E nelle ultime ore è arrivato un annuncio molto importante sul Toro. Una sorta di bomba in diretta che rappresenta anche un messaggio molto chiaro.

Prime quattro partite con zero gol a referto e prestazioni non assolutamente convincenti. Questo sta portando Lautaro ad essere criticato da parte dei tifosi nerazzurri. Ma c’è anche chi difende il giocatore e lancia un chiaro messaggio ai tifosi che in questi giorni si sono scagliati contro il Toro.

Cassano all’attacco: “Chi critica Lautaro non capisce un c***o!”

“Chi dice che non sta giocando bene non capisce un c**** – dice Antonio Cassano nel classico appuntamento sul canale Twitch Vivaelfutbolreal – viene da una stagione importante. Ha giocato la Copa America e non ha nemmeno fatto le vacanze. Stiamo parlando del migliore attaccante presente in Serie A. Non si può assolutamente discutere come giocatore, ma solamente amare“. Parole che rappresentano una risposta dura e assolutamente importante a tutte le critiche che sono arrivate al Toro in queste ore soprattutto dopo una prestazione contro il Monza non sicuramente positiva.

Non è la prima volta che Lautaro trascorre un periodo simile e già in passato ha dimostrato di avere tutte le capacità per superarlo a pieni voti. E già le sfide contro Manchester City e Milan possono rappresentare per lui due appuntamenti per ritrovare l’appuntamento con il gol e mettersi alle spalle il momento difficile. Perché ormai sappiamo come funziona il calcio: basta una prestazione di livello importante oppure una rete decisiva per far cambiare idea al tifoso più critico e ritornare ad essere l’idolo di tutta la tifoseria nerazzurra e non solo di una parte.