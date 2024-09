Frattesi via dall’Inter: “Assegno da 40 milioni di euro”

Il futuro di Davide Frattesi continua ad essere al centro di diverse voci. Un club sarebbe arrivato a 40 milioni di euro per l’ex Sassuolo

Davide Frattesi e Simone Inzaghi: un rapporto che fa molta fatica a decollare. Nonostante le rassicurazioni arrivate lo scorso giugno da parte della dirigenza al suo agente, il minutaggio del centrocampista romano continua ad essere basso. Solo una partita giocata da titolare e tutte le altre da subentrato con meno di mezz’ora a disposizione per dimostrare il suo valore. Una situazione che sicuramente non piace all’ex Sassuolo e a gennaio si faranno tutte le valutazioni del caso.

L’ipotesi di un trasferimento durante il calciomercato invernale ad oggi non è da escludere, ma la strada è ancora lunga e tutto può succedere. Intanto in queste ultime ore è uscito un nuovo retroscena sul centrocampista cresciuto a Trigoria. Una squadra in estate sarebbe arrivata fino a 40 milioni di euro per strappare Frattesi all’Inter. Nessuna apertura da parte dei nerazzurri, che hanno sempre ritenuto il calciatore incedibile.

È stata un’estate movimentata per Frattesi. Il poco minutaggio della scorsa stagione lo ha portato ad essere al centro di diverse voci di calciomercato. Si è parlato molto di Juventus, Napoli e Roma, ma la risposta dell’Inter è stata sempre la solita: per noi il centrocampista è incedibile.

Calciomercato: 40 milioni di euro per Frattesi, il retroscena

Stando a quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, la Roma sarebbe arrivata anche a 40 milioni di euro. Una cifra che l’Inter avrebbe potuto reinvestire per acquistare un centrocampista sicuramente molto più funzionale al gioco di Simone Inzaghi. Ma da parte di Marotta nessuna apertura ai giallorossi. I nerazzurri hanno ritenuto sin da subito il centrocampista al centro del progetto e da qui il no a tutte le offerte che sono arrivare nelle scorse settimane.

Una situazione che, però, potrebbe cambiare durante la sessione di gennaio. Il condizionale è d’obbligo visto che mancano ancora diversi mesi. Ma se il minutaggio non dovesse aumentare, non è da escludere una richiesta da parte di Frattesi di essere ceduto per magari trovare maggiore continuità. A quel punto rientrerebbe in gioco sicuramente la Juventus, ma non è da escludere che un Milan e un Napoli potrebbero comunque provarci. Discorso diverso, invece, per la Roma. Con Juric in panchina il centrocampista rischia di non essere più una priorità. Naturalmente si tratta solamente di ipotesi visto che ad oggi non ci sono certezze.