Inter-Torino, nuova bufera senza senso: “Si chiama Marotta League”

Ancora polemiche per quanto riguarda l’Inter. Dopo la partita contro il Torino sui social è ritornato virale l’hashtag Marotta League

Nuova partita dell’Inter e ancora polemiche arbitrali. Nella serata di ieri i nerazzurri sono riusciti ad avere la meglio sul Torino. A tenere banco, però, è anche l’espulsione di Marìpan dopo solo 20 minuti. Un cartellino rosso estratto da Marcenaro al termine di un consulto con il VAR.

La decisione del fischietto ligure non è assolutamente stata accettata da molti tifosi, perlopiù juventini, e sui social si è ritornata a parlare di Marotta League. Da precisare che le critiche non riguardano tanto il rosso estratto a Marìpan, corretto per il duro intervento su Thuram, ma per un metro non sempre giudicato uguale da una partita ad un’altra. Un problema questo che in Italia va avanti ormai da tempo e sul quale non si è riusciti ad arrivare ad una soluzione. Le diverse interpretazioni degli arbitri rappresentano forse il vero tema da affrontare nelle sedi opportune.

L’espulsione di Marìpan sembra essere ineccepibile a termini di regolamento. Entrata con il piede a martello sulla caviglia di Thuram e rosso diretto per il difensore del Torino. Tutto secondo le indicazioni date da Rocchi ormai qualche anno fa. E allora perché sono nate queste polemiche sui social?

Inter-Torino, ritorna la Marotta League: cosa è successo

La risposta è semplice: tutto inizia dagli episodi simili che non sono stati puniti con lo stesso cartellino. In particolare sui social si sono riferiti al mancato rosso di Politano proprio contro la Juventus e l’espulsione non data al giocatore del Como per un intervento simile su Anguissa. Due parametri di giudizio completamente differenti e che hanno aperto una vera e propria polemica sui social e non solo. E sono molti i tifosi che hanno richiamato il ritorno della Marotta League.

Un problema che in Italia va avanti da tempo e al quale Rocchi non riesce a trovare una soluzione. La mancanza di un metodo di giudizio uguale aumenta le polemiche e le tensioni anche nel dopo match.

Ennesimo furto della #MarottaLeague, giocano con un regolamento a parte #InterTorino pic.twitter.com/ipulJ35tW0 — Spaccacalciopirata (ISCRIVITI SUL CANALE YOUTUBE) (@PirataPantani10) October 5, 2024

Che sia Chiaro il Rosso c’era, ma sta di fatto che siamo all’ennesimo episodio di “no & yes of course” 🤷🏻‍♂️#MarottaLeague pic.twitter.com/Vje5ucXncU — Crml (@crml80) October 5, 2024

Ma che credibilità puó avere il sistema intero se la classe arbitrale applica il regolamento in base all’oroscopo? O all’allineamento dei pianeti? O totalmente a casaccio?? pic.twitter.com/sIgMAndXXq — Diego De Luca (@DiegoDeLucaX) October 5, 2024

Su questo il numero degli arbitri deve lavorare e la speranza dei club è che si possa arrivare a mettere fine alle diversità di valutazione nel giro di poco tempo. Intanto però sui social i tifosi si scatenano e si ritorna a parlare dell’ormai famosissima Marotta League.