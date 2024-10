Grave infortunio muscolare e ricaduta: così dice addio all’Inter

Periodo non fortunato per un giocatore dell’Inter. Prima l’infortunio muscolare e poi la ricaduta: l’addio ai nerazzurri è più vicino

L’Inter nell’ultima sessione di calciomercato si è mossa con molta lungimiranza. Oltre ad aver puntellato la rosa a disposizione di Simone Inzaghi, Marotta e Ausilio sono riusciti a portare a Milano anche diversi giovani interessanti e di prospettiva. Per loro l’occasione di dimostrare di meritare questa maglia e, di conseguenza, la conferma in nerazzurro.

Ma per uno dei nuovi acquisti si può dire che l’avventura con l’Inter non è assolutamente iniziata nel migliore dei modi. I diversi infortuni lo hanno condizionato ed ora il rischio di dire addio ai nerazzurriè molto alto. Il club aspetterà le prossime settimane per capire meglio come andrà la situazioni recupero e quali saranno le sue condizioni. Ma per adesso l’esperienza non si può definire indimenticabile.

🗣L’agente di #Radu ammette: “Non andare al Palermo è stato uno sbaglio” 👀Il portiere rumeno lascerà l’#Inter a gennaio, oppure a giugno a costo zero avendo il contratto in scadenza pic.twitter.com/LmZJcCyOuE — Interlive (@interliveit) October 8, 2024

Uno dei giovani arrivati in casa Inter aveva suscitato molto interesse. In Patria lo definivano uno dei prospetti più interessanti e c’era molta curiosità di capire se poteva in futuro diventare uno dei punti di riferimento del club. Le prime risposte sono negative non tanto per la sua qualità, ma a causa di diversi infortuni che non lo lasciano stare.

Inter: ennesimo infortunio, già addio

Il giocatore in questione è Alex Perez. Il classe 2006, arrivato dal Betis in estate con la formula del prestito, era molto atteso in casa nerazzurra per capire se realmente le aspettative arrivate dalla Spagna potevano essere confermate. Ma in realtà il giocatore non è mai riuscito a scendere in campo. Lo abbiamo visto per mezz’ora contro il Cagliari Primavera e poi stop. Il motivo? Un infortunio muscolare. Già la scorsa stagione l’aveva conclusa in anticipo proprio a causa di un (grave) problema di natura muscolare. Ora la ricaduta che lo terrà fuori quasi certamente fino a gennaio.

Una situazione che rende molto difficile il riscatto dell’Inter. La cifra stabilità è di 800mila euro e per ora non ci sono elementi utili che portino i nerazzurri a spendere una cifra simile. La stagione è lunga e se troverà continuità, allora il quadro potrebbe cambiare. Per il momento, però, il futuro di Alex Perez sembra essere lontano da Milano.