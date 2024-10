Attacco frontale a Inzaghi: telefonata e chiarimento

Prima l’attacco frontale, poi la telefonata e il chiarimento. È ritornata la pace tra Simone Inzaghi e un suo collega dopo lo scontro

Nonostante i risultati non sono mai mancati, Simone Inzaghi è sempre stato al centro di diverse polemiche. Le ultime critiche rivolte al tecnico dell’Inter riguardano il rapporto che ha deciso di avere con gli ultras dell’Inter. Il suo nome nelle intercettazioni di Ferdico aveva provocato una vera e propria bufera. L’allenatore ha comunque chiarito tutto in Procura ed ora per lui il rischio è quello di una breve squalifica per aver avuto un colloquio telefonico con il leader del tifo poco prima della finale di Istanbul.

Negli ultimi giorni, però, a fare rumore sono state anche le dure parole di un suo collega. In molti lo hanno definito come un attacco frontale a Simone Inzaghi. Nessuna replica da parte del tecnico nerazzurro, che ha preferito risolvere la questione privatamente. Il chiarimento, infatti, è arrivato e i rapporti tornati come prima. Anche se magari un po’ incrinati dopo quanto successo.

La chiamata a Inzaghi e il chiarimento

Le parole del tecnico nei confronti di Inzaghi avevano creato un po’ di malumore in tutto l’ambiente nerazzurro. Molte le critiche da parte dei tifosi interisti sui social dopo questo attacco frontale mentre l’allenatore piacentino aveva deciso di non continuare la polemica e quindi non replicare alle frasi dette in diretta televisiva.

Ora, però, è tutto rientrato. Luciano Spalletti ha chiamato Inzaghi per chiarire meglio il senso del suo “rispondo a tutti, ma so quando riattaccare“. Come riferito da La Gazzetta dello Sport, il commissario tecnico della Nazionale ha ribadito all’allenatore dell’Inter che quella frase non era una frecciata diretta a lui, ma un riferimento generale alla vicenda degli ultras. Quindi una interpretazione sbagliata che ha procurato polemiche sui social e non solo.

Inzaghi ha sicuramente apprezzato la mossa da parte di Spalletti. Il tecnico nerazzurro, anche senza rispondere pubblicamente, era rimasto male per quanto detto dal collega e anche a Viale della Liberazione non avevano capito il senso di questo attacco considerato gratuito. Ora la mossa del ct azzurro per mettere la parola fine ad una vicenda che ha tenuto banco per diverso tempo. Il chiarimento c’è stato e la pace tra i due è tornata.