Pallone d’Oro a Lautaro: l’annuncio che ‘terremota’ il calcio

Entra nel vivo il dibattito sul vincitore del Pallone d’Oro. In corsa c’è anche Lautaro e l’ultimo annuncio cambia tutto: tutti i dettagli

Nonostante una partenza un po’ a rilento, Lautaro Martinez resta in piena corsa per il podio del Pallone d’Oro. L’argentino è stato protagonista di una delle migliori stagioni della sua carriera e la vittoria in Coppa America lo porta ad essere uno dei candidati almeno per il podio del premio individuale più importante per quanto riguarda i calciatori.

I tifosi dell’Inter sperano in un riconoscimento così importante per il proprio capitano anche se per diversi motivi non sarà semplice. A partire da una folta concorrenza. Intanto nelle ultime ore è arrivato un annuncio clamoroso su Lautaro e il Pallone d’Oro. Parole che rappresentano una certa stima nei confronti dell’attaccante argentino e che confermano la stagione importante fatta la scorsa stagione.

Lo Scudetto e la Copa America, entrambi da capocannoniere. Sono questi i due trofei conquistati dall’argentino e che lo portano di diritto tra i candidati al podio del Pallone d’Oro. C’è anche chi spera in una sua vittoria. Un risultato che sarebbe un riconoscimento molto importante per lui e per l’Inter, ma non semplice da raggiungere.

Pallone d’oro a Lautaro Martinez: l’annuncio

In queste ultime ore comunque la sua candidatura è stata rilanciata da Scaloni. “Spero che Lautaro vinca il Pallone d’Oro – le sue parole – lo merita più di tutti. È stato protagonista di un anno spettacolare. Miglior marcatore della Coppa America, gol in finale. Se non riuscirà a vincerlo quest’anno, sono certo che in futuro arriverà a conquistare questo premio“. Dichiarazioni che confermano la stima del commissario tecnico dell’Argentina verso il suo calciatore. Naturalmente si tratta di un pensiero personale che non dovrebbe cambiare il destino del premio almeno in questa stagione.

Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, il Pallone d’Oro dovrebbe essere vinto da Vinicius. Il giocatore del Real Madrid, nonostante una Coppa America giocata al di sotto delle sue possibilità, ha dalla sua il trionfo in Champions League e questo sembra aver rappresentato un fattore decisivo per il trionfo in Francia.

La speranza di Lautaro è comunque quella di salire sul podio e cercare di ripetersi ancora una volta in futuro per arrivare a conquistare il premio che tutti sognano sin da piccoli. L’appuntamento per il capitano nerazzurro sembra essere solo rinviato, ma il giudice supremo in questi casi è sempre il campo.