Inzaghi ha sciolto le riserve: l’undici inedito per Young Boys-Inter

Terzo appuntamento in questa Champions League per l’Inter di Inzaghi. Le scelte del tecnico nerazzurro per la sfida contro lo Young Boys

L’Inter ritorna protagonista in Champions League. Dopo una vittoria e un pareggio, i nerazzurri proveranno a continuare il trend positivo in casa dello Young Boys. Una sfida importante considerati anche i risultati delle altre. Una vittoria consentirebbe agli uomini di Simone Inzaghi di poter mettere un tassello fondamentale in ottica qualificazione diretta agli ottavi.

Per il club meneghino non sarà comunque un compito semplice. Tra infortuni e turnover in ottica Juventus, Inzaghi schiererà una formazione assolutamente inedita. Una occasione per chi ha trovato meno spazio in questo inizio di stagione di dimostrare la propria qualità. Naturalmente il giudice supremo è il campo e vedremo se darà ragione alle scelte del tecnico nerazzurro oppure saranno bocciate.

Gli infortuni e la sfida contro la Juve domenica costringono Inzaghi a dover cambiare molto rispetto alle ultime uscite. L’unico confermato è il solito Sommer. Il portiere svizzero, nonostante alcune incertezze, continua ad essere inamovibile e difenderà ancora lui i pali a casa sua.

Young Boys-Inter, una nuova rivoluzione: le probabili formazioni

In difesa la grande novità dovrebbe essere la presenza in contemporanea di Pavard e Bisseck. Il tedesco agirà sul centrosinistra con Bastoni in panchina. De Vrij a completare il pacchetto arretrato. A centrocampo Barella in cabina di regia (vista l’indisponibilità di Calhanoglu e Asllani) con Frattesi e Mkhitaryan. Dumfries e Carlos Augusto daranno un turno di riposo a Darmian e Dimarco.

In attacco ritorna la coppia inedita formata da Arnautovic e Taremi. Thuram e Lautaro restano in panchina per essere a disposizione contro la Juventus. Convocati anche i giovani Aidoo e Berenbuch. Negli svizzeri consueto 4-2-3-1 con Monteiro, Ugrinic e Colley alle spalle di Itten. Panchina per l’ex Inter Males.

Young Boys (4-2-3-1): von Ballmoos; Blum, Camara, Benito, Hadjam; Niasse, Lauper; Monteiro, Ugrinic, Colley, Itten. A disposizione: Keller Marzino, Seiler, Athekame, Conté, Lakomy, Imeri, Males, Virginius, Elia, Ganvoula. All. Magnin

Indisponibili: Zoukrou, Pfeiffer, Janko, Chaiwa, Conte

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij, Bisseck; Dumfries, Frattesi, Barella, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Arnautovic, Taremi. A disposizione: Martinez J., Di Gennaro, Bastoni A., Aidoo, Darmian, Dimarco, Berenbuch, Zielinski, Lautaro, Thuram M. All. Inzaghi S.

Indisponibili: Buchanan, Acerbi, Calhanoglu, Asllani