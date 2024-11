Ha deciso, se ne va: notizia shock prima di Inter-Arsenal

Notizia a sorpresa: ha deciso di andarsene prima di Inter-Arsenal. Una scelta inaspettata che coglie impreparato lo stesso club

È di nuovo tempo di Champions League. Dopo una settimana di pausa, ritorna l’appuntamento con le partite internazionali. Un primo passaggio cruciale visto che si tratta della quarta giornata e, di conseguenza, del giro di boa. Per molte squadre inizia ad essere il momento delle sfide da dentro o fuori. Non per l’Inter che attualmente si trova nelle prime otto, ma soprattutto imbattuta e con zero gol presi. La sfida contro l’Arsenal è sicuramente un esame per i nerazzurri in chiave qualificazione diretta agli ottavi di finale.

Intanto arriva una notizia davvero inaspettata a pochi giorni dal match. Una delle figure di riferimento del club ha deciso di andarsene. Una scelta assolutamente sorprendente e che potrebbe creare non pochi problemi alla stessa squadra. I giocatori comunque dovranno mettersi alle spalle questa vicenda e concentrarsi sul campo perché perdere punti in questo momento rischia di essere fatale.

Una notizia davvero sorprendente prima di Inter-Arsenal. Una delle figure di riferimento ha deciso di fare un passo indietro per questioni interne. Ora la società dovrà trovare un nome per dare continuità ad un progetto che sicuramente fino a questo momento ha dato diverse soddisfazioni. Ma una cosa è certa: i Gunners non si avvicinano nel migliore dei modi a questa sfida.

Inter-Arsenal, scelta a sorpresa: ha deciso di lasciare

Le dimissioni di Edu Gaspar, direttore sportivo e uomo fondamentale per gli ultimi acquisti del club londinese, hanno colto di sorpresa l’intero mondo Arsenal. Per il momento non è chiaro il perché del passo indietro e nelle prossime settimane dovranno trovare un sostituto. Nonostante questa decisione da parte del dirigente, l’obiettivo è quello di dare continuità al progetto che fino a questo momento ha comunque consentito alla squadra britannica di ottenere risultati importanti.

Ora resta da capire se questo passo indietro avrà delle conseguenze immediate sulla squadra oppure no. Di certo la partita contro l’Inter ha un significativo importante nella lotta per entrare nelle prime otto e per questo motivo la speranza dei tifosi dei Gunners è che questo passo indietro non possa avere un effetto sui giocatori. L’Arsenal è pronta ad isolarsi dalle vicende societarie per provare a piazzare un colpo importante e avvicinare gli ottavi di finale.