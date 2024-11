L’affare tra Inter e Napoli che grida allo scandalo: 10 milioni con Correa

Il Napoli guarda in casa Inter per rafforzare la rosa a disposizione di Conte. Salta fuori un’operazione incredibile

Il Napoli punta a rinforzare ancora di più la rosa a disposizione e per farlo guarda in casa Inter. Antonio Conte ha messo nel mirino un giocatore nerazzurro.

Sicuramente l’intenzione di Conte è quella di portare in rosa giocatori pronti e che conoscono molto bene il nostro campionato. Nell’ex Inter qualche giocare in esubero c’è, quindi un tentativo magari ci sarà. Resta da considerare il fatto che parliamo di una diretta concorrente e da parte di Marotta ci sarebbe il fatto di non voler rafforzare una squadra che è in piena lotta per il titolo.

Inter: operazione con il Napoli, i dettagli

Nei giorni scorsi si è parlato con insistenza della possibilità di un passaggio di de Vrij al Napoli al termine della stagione visto il contratto in scadenza. Ma sulla nostra pagina Facebook abbiamo fatto una domanda provocatoria ai tifosi sulla possibile cessione dell’olandese durante la sessione invernale dietro una offerta di 5 milioni di euro.

La maggior parte degli utenti ha bocciato questa ipotesi. “Al di là del valore del giocatore – scrive un fan di Interlive.it – la prima regola è non rinforzare una diretta avversaria per la corsa al titolo“. Ma non sono mancate risposte provocatorie: “Diamo de Vrij e 5 milioni al Napoli in cambio di Buongiorno” oppure “Facciamo Buongiorno più conguaglio a nostro favore“. O ancora: “Ok, ma solo se prende Correa. A 10 milioni“.

Naturalmente, come spiegato in precedenza, si è trattato di una domanda provocatoria. L’interesse del Napoli nei confronti di de Vrij sarebbe reale considerato che il tecnico leccese lo ha avuto quando era sulla panchina nerazzurra. Ma si tratta di una ipotesi più probabile per il calciomercato estivo quando il contratto dell’olandese scadrà. Per gennaio una operazione molto complicata anche perché da parte dell’Inter non c’è nessuna intenzione di rinforzare una diretta concorrente per lo Scudetto.