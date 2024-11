Colpo di scena: hanno detto sì a Brahim Diaz-Inter

Brahim Diaz continua a non trovare molto spazio nel Real Madrid e per lui a sorpresa potrebbero aprirsi le porte di un passaggio all’Inter

Nella storia di Milan e Inter sono diversi i giocatori che hanno vestito entrambe le maglie. A questa lista, forse un po’ a sorpresa, potrebbe aggiungersi anche Brahim Diaz. L’ex rossonero continua a non avere molto spazio nel Real Madrid e si parla di una possibile cessione durante il calciomercato estivo visto il sovraffollamento in attacco. Una situazione in assoluto divenire considerato che i Blancos potrebbero cambiare allenatore e bisognerà capire eventualmente le scelte del nuovo tecnico.

Si tratta comunque di un giocatore che in Italia ha messo in mostra tutte le sue qualità e un elemento con determinate caratteristiche forse manca nella rosa di Simone Inzaghi. Per questo motivo, in caso di una apertura da parte del Real Madrid, Marotta un tentativo lo potrebbe fare. Poi bisognerà capire se ci sono le condizioni oppure no di arrivare alla fumata bianca in questa operazione.

L’arrivo di un ex Milan è sempre un tema di discussione tra i tifosi. Non tutti sono d’accordo sul puntare su giocatori che in passato hanno vestito la maglia dei cugini. Proprio per questo abbiamo chiesto agli utenti della nostra pagina Facebook se Brahim Diaz potrebbe fare comodo all’Inter e sono state diverse le risposte positive.

Brahim Diaz all’Inter: i tifosi si dividono

“I giocatori di qualità fanno sempre comodo“, il pensiero di un utente che non guarda al suo passato con il Milan. Mentre un altro ha aggiunto: “Io lo prenderei per le sue giocate veloci negli spazi stretti“. Ma non sono mancati no.

Non tanto perché ha vestito la maglia rossonera, ma per il fatto che non viene considerato all’altezza. E si fanno due nomi in particolare per rinforzare il centrocampo: quelli di Ricci e Rovella. “L’Inter dovrebbe puntare a prendere lui. È fortissimo“, scrive un tifoso nerazzurro riferendosi al centrocampista della Lazio.

Ritornando alla questione Brahim Diaz-Inter al momento sembra essere più una suggestione che altro. L’Inter non ha ancora programmato come muoversi durante il calciomercato estivo e molto dipenderà anche dalle uscite. Sicuramente l’ex Milan potrebbe essere una soluzione in caso di apertura da parte del Real Madrid. E, come si può vedere dalla nostra pagina Facebook, non tutti i tifosi sono contrari al suo arrivo nonostante il trascorso con la maglia rossonera.