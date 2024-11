Game over Inter: il Real Madrid chiude l’operazione

Il Real Madrid è pronto a chiudere una operazione di assoluto livello e beffare l’Inter. I ‘Blancos’ preparano l’affondo per anticipare la concorrenza

La strategia di calciomercato dell’Inter è sempre stata molto chiara: portare a Milano giocatori giovani e futuribili. Una linea dettata da Oaktree per cercare di mettere i conti in ordine e vincere attraverso una economia sostenibile. Purtroppo non sempre, però, si riesce a raggiungere gli obiettivi prefissati.

Secondo le ultime notizie che arrivano dalla Spagna, infatti, il Real Madrid è pronto a chiudere una operazione e portare uno dei talenti del nostro campionato in Liga. Una accelerazione che, se confermata, è destinata a togliere dai giochi diversi club e tra questi anche l’Inter.

I nerazzurri, infatti, avevano messo gli occhi sul calciatore, ma per il momento l’ipotesi di un trasferimento alla corte di Inzaghi è molto remota. L’Inter era pronta a muoversi per portare il giocatore in nerazzurro, ma per il momento si tratta di una ipotesi molto remota visto il ritorno in scena del Real Madrid. I Blancos sono pronti a sfruttare un piccolo vantaggio nella corsa al calciatore per chiudere l’operazione e riportarlo nella capitale spagnola.

Calciomercato: Inter beffata, chiude il Real Madrid

Dai media iberici, infatti, viene confermata l’intenzione degli spagnoli di esercitare il diritto di recompra su Nico Paz. Un cambio di strategia arrivato dopo le ultime prestazioni messe in campo dal giocatore con il Como. In un primo momento si pensava ad un addio definitivo agli iberici, ma ora Perez è pronto a sfruttare la clausola di riacquisto per riportarlo a vestire la camiseta blanca e dare un rinforzo importante al prossimo tecnico. Ancelotti a fine stagione quasi certamente lascerà la panchina a Xabi Alonso.

Non sicuramente una buona notizia per l’Inter e per tutti i club che erano interessati a Nico Paz. Le prestazioni con il Como non sono assolutamente passate inosservate e questo sta portando molte squadre a pensare di sondare il terreno per capire la fattibilità dell’operazione.

A mettere d’accordo tutti, però, ci potrebbe pensare il Real Madrid esercitando il diritto di riacquisto. Resta da capire se il ritorno in Spagna del talento iberico sarà definitivo oppure i Blancos valuteranno di inserire il calciatore come pedina di scambio in qualche trattativa. Ma questo lo si vedrà solamente nei prossimi mesi.