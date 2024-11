Non gioca mai ed è in scadenza: c’è un nome clamoroso che l’Inter può soffiare alla Juve

Ai nerazzurri potrebbe essere proposto un calciatore esperto. Un profilo destinato ad essere vagliato da Marotta soprattutto in vista dell’estate

Possibile nuova sfida di calciomercato tra Inter e Juventus? Un giocatore, infatti, non sta assolutamente trovando spazio con il suo attuale club e l’ipotesi di una partenza a gennaio, considerato anche il contratto in scadenza, è assolutamente possibile. Il suo entourage è al lavoro per trovare una nuova sistemazione e attenzione alla pista italiana.

Stando alle ultime indiscrezioni, il giocatore sarebbe stato proposto alla Juventus vista l’emergenza nel reparto arretrato, ma non è da escludere che gli agenti possano bussare anche alle porte dell’Inter soprattutto in ottica estate quando ci sarà la necessità di un rinforzo in difesa. Un nome che in Viale della Liberazione si potrebbe anche valutare, ma c’è un ostacolo da superare e non sarà assolutamente semplice arrivare alla fumata bianca.

L’Inter è consapevole di dover rinforzare il reparto difensivo la prossima estate. Se per Acerbi l’ipotesi di un altro anno è assolutamente possibile, per de Vrij la partenza è certa. L’olandese ormai non rientra più nei piani del club nerazzurro per questioni di età e, di conseguenza, in Viale della Liberazione si sta ragionando su chi andare a prendere per rinforzare il reparto difensivo e rendere la rosa ancora più forte.

Calciomercato: sfida Inter-Juve, i dettagli

Stando alle ultime indiscrezioni, anche all’Inter presto potrebbe venir proposto Dier. Il giocatore è ormai ai margini del Bayern e l’entourage sarebbe al lavoro per trovare una soluzione entro l’estate visto il contratto in scadenza a giugno. Per il momento è una pista che non è destinata a decollare considerata la linea intrapresa da Oaktree.

L’ex Tottenham ha 31 anni e fa parte di quei giocatori sui quali la proprietà americana non ha intenzione di puntare per questioni di età. Quindi pensiamo che sia molto difficile che ci possa essere una fumata bianca.

Naturalmente un passo indietro potrebbe facilitare l’approdo alla Juventus. Da capire se i bianconeri decideranno di affondare da subito il colpo per Dier oppure aspetteranno la prossima stagione. Al momento l’unica certezza sembra essere rappresentata dal fatto che il difensore non sarà un giocatore dell’Inter.

I nerazzurri puntano su un giocatore molto più giovane per rinforzare il reparto arretrato. E per questo motivo la pista che porta all’ex Tottenham non è assolutamente destinata a scaldarsi.