Scambio con Palacios in Serie A: via libera di Inzaghi e l’ex torna all’Inter

Possibile operazione tra i nerazzurri e un club di Serie A. Marotta valuta questa ipotesi per rinforzare il reparto difensivo di Simone Inzaghi

Tra i giocatori quasi mai utilizzati in questa stagione c’è sicuramente Palacios. Arrivato negli ultimi giorni del calciomercato estivo, l’argentino non ha praticamente trovato spazio nella prima parte di anno. Per lui solo uno scampolo ad Empoli. Sicuramente troppo poco e resta possibile un suo addio già a gennaio per trovare maggiore continuità. Dalla Germania e dalla Spagna sono in pressing da tempo, ma attenzione anche alla possibilità di una permanenza in Italia.

L’Inter, infatti, potrebbe preferire un prestito secco in un club italiano per consentirgli di abituarsi da subito al nostro calcio e averlo pronto per il prossimo campionato. Per questo motivo non è da escludere una nuova esperienza in Serie A e occhio alla possibilità di uno scambio.

Alcuni intermediari, infatti, starebbero ragionando sulla possibilità di proporre un giocatore a Marotta. Una ipotesi da tenere in considerazione visto che la partenza di Palacios costringerebbe i nerazzurri ad intervenire sul mercato per completare il reparto difensivo.

Il poco spazio trovato in questa prima parte di stagione potrebbe portare Palacios a chiedere una cessione. L’Inter è pronta ad aprire ad una sua partenza in prestito secco solo davanti ad una esplicita richiesta del difensore. Gli interessi da Germania e Spagna non mancano, ma resta viva la possibilità di resta in Italia per abituarsi al campionato ed essere già pronto per il ritiro estivo.

In caso di una permanenza in Serie A, tra i club pronti a sondare il terreno ci potrebbe essere il Monza. I brianzoli hanno bisogno di diversi rinforzi per dare una svolta alla stagione e Palacios potrebbe essere quel giocatore in grado di alzare un po’ il livello della rosa a disposizione di Nesta.

Palacios, spunta il Monza: possibile scambio col via libera di Inzaghi

Non è da escludere che alcuni intermediari possano proporre ai nerazzurri uno scambio: l’argentino in prestito fino a giugno e in nerazzurro Caldirola, cresciuto nel settore giovanile interista, a titolo gratuito. Il contratto del difensore scade a fine stagione ed ormai non rientra più nei piani del club lombardo.

Una operazione che potrebbe avere anche il via libera di Simone Inzaghi. Caldirola è infatti un calciatore che ormai da tempo gioca in una difesa a tre e conosce alla perfezione i movimenti. Per il momento resta una semplice ipotesi di calciomercato. Vedremo se nelle prossime settimane si trasformerà in qualcosa di più.