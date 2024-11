Zirkzee e 50 milioni all’Inter: “Da chiudere subito”

L’olandese non rientra più nei piani del Manchester United e potrebbe tornare in Italia. Non è da escludere un suo approdo in nerazzurro

L’esperienza con il Manchester United di Zirkzee potrebbe terminare dopo nemmeno un anno. L’olandese, arrivato in Inghilterra in estate, non ha mai trovato molto spazio e per questo motivo si parla con insistenza di una sua partenza durante il calciomercato invernale. Una ipotesi da tenere in considerazione anche perché il tecnico Amorim non sembra intenzionato a confermarlo fino al termine del campionato.

Una situazione che apre al ritorno in Italia e sono diverse le squadre pronte a fare un pensierino. La Juventus in questo momento sembra essere leggermente in vantaggio. Ma attenzione alla possibilità di un passaggio all’Inter in una operazione sicuramente molto complessa oltre che di difficile attuazione. Naturalmente il calciomercato ci ha insegnato che tutto può succedere e non ci resta che aspettare i prossimi mesi per capire meglio il futuro di Zirkzee.

🗣#Marotta: “Quando sento dei dirigenti dire ‘Lottiamo per arrivare nei primi 4’, dico ‘No! Lottiamo per vincere’. L’asticella deve essere sempre alta” pic.twitter.com/QJOXvGxZ7k — Interlive (@interliveit) November 16, 2024

Zirkzee all’Inter: tifoseria spaccata, il motivo

Il possibile approdo di Zirkzee all’Inter è stato oggetto anche di una domanda che abbiamo posto ai nostri utenti. In particolare nel quesito è stato chiesto se accetterebbero l’olandese più 50 milioni per Thuram. Una provocazione più che altro visto che difficilmente, almeno per ora, il francese direbbe di sì ai Red Devils. E nemmeno l’Inter…

Nonostante questo, c’è chi tra i tifosi nerazzurri apre a questa operazione. “No. Ma pensando che primo o poi se ne andrà, un pensierino lo farei“, scrive Carlo Polchi. Mentre Antonio Alfonzo alza un po’ la richiesta: “Sì, ma solo per 60 milioni più bonus oltre naturalmente il cartellino di Zirkzee“.

Rosario D’Angelo ha scritto “lo farei subito” mentre Rolando Amendola è stato molto più esaustivo sottolineando perché direbbe di sì allo scambio: “Inserisci un ottimo attaccante come lo è anche Thuram, ma fai anche una plusvalenza da 50 milioni. E con questi soldi si va a prendere magari un bel centrale di difesa giovane, ma con esperienza in Europa“.

Insomma, una ipotesi di calciomercato che ha ricevuto diversi no, ma anche qualche sì. Come precisato in precedenza, si tratta di una provocazione più che una ipotesi che possa trasformarsi in realtà. La situazione del Manchester United rende difficile ipotizzare un Thuram con la maglia dei Red Devils e per Zirkzee l’Inter non è assolutamente una priorità. Vedremo comunque cosa succederà in futuro e quale sarà il futuro dell’olandese.