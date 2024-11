Arnautovic rotto: l’annuncio UFFICIALE dopo la partita

L’attaccante nerazzurro ha parlato al termine della sfida tra la sua Austria e la Slovenia

La seconda avventura in maglia Inter per Arnautovic non è stata fin qui indimenticabile. Lo stesso attaccante si aspettava un impatto diverso, ma i diversi problemi fisici e il poco spazio avuto in questo anno e mezzo lo hanno portato ad essere quasi mai decisivo. Esperienza all’Inter che è destinata a concludersi nei prossimi mesi. Il contratto del giocatore austriaco è in scadenza al termine della stagione e il rinnovo non è assolutamente in programma.

Intanto nelle ultime ore è arrivato un annuncio molto importante dallo stesso Arnautovic. Al termine della partita della sua Austria contro la Slovenia, l’attaccante nerazzurro ai microfoni di SportMediaset ha chiarito meglio le sue condizioni fisiche e replicato anche ad alcune critiche che sono arrivate in passato dai tifosi interisti.

L’Inter si prepara ad un nuovo ciclo intenso di partite e Inzaghi spera di poter contare su tutta la rosa. La presenza di Barella dal 1′ con l’Italia ha fatto tirare un sospiro di sollievo a Inzaghi, chiamato a dover rinunciare quasi certamente a Calhanoglu per un paio di partite. In attacco le scelte dovrebbero essere le sole, ma le diverse sfide in programma potrebbero consentire di trovare spazio anche ad Arnautovic.

Inter: l’annuncio di Arnautovic, ora non ci sono dubbi

L’austriaco, che in questi mesi ha dovuto fare i conti anche con qualche infortunio di troppo, ai microfoni di SportMediaset ha rassicurato tutto sulle sue condizioni: “Non è vero che sono sempre rotto. Il mio obiettivo non è quello di andare in campo e farmi male, ma purtroppo dipende dal mio corpo. Nella mia carriera sono sempre partito titolare, ora gioco gli ultimi minuti e questa cosa la sto un po’ soffrendo. Ma posso assicurare che do sempre tutto“.

Parole che confermano la volontà da parte di Arnautovic di onorare al meglio la maglia dell’Inter fino a quando la indosserà. Per lui si parla di un possibile trasferimento a gennaio in caso di una proposta importante. Anche se, ad oggi l’ipotesi principale è quella di una permanenza in nerazzurro fino al termine della stagione per poi liberarsi a zero visto il contratto in scadenza. Molto complicato che a Viale della Liberazione si decida per il prolungamento dell’accordo.