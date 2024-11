L’Inter anticipa tutti: blitz nella Liga, ecco l’erede di Dumfries

I nerazzurri hanno messo gli occhi su un giocatore spagnolo per l’eventuale sostituzione di Dumfries. La trattativa potrebbe entrare nel vivo nei prossimi mesi

Con un calciomercato di gennaio dove si dovrà fare davvero poco, lo sguardo dell’Inter è rivolto alla prossima stagione. In estate ci sarà tanto lavoro in Viale della Liberazione sia in entrata che in uscita e Marotta sta iniziando a lavorare sin da ora per individuare gli obiettivi e non farsi trovare impreparato in caso di cessioni improvvise.

Tra i nomi che a sorpresa potrebbero lasciare l’Inter c’è anche Dumfries. L’olandese, che ha rinnovato fino al 2028, continua a sognare la Premier e davanti ad una offerta importante dal campionato inglese da parte dei nerazzurri ci sarebbe comunque l’intenzione di sedersi ad un tavolo e trattare. Una sua eventuale partenza costringerebbe Marotta ad andare a trovare un sostituto e dalla Spagna riferiscono come il presidente del club meneghino starebbe già provando ad attivare dei contatti per un calciatore venezuelano.

Il futuro di Dumfries è ancora tutto da scrivere. L’olandese in passato ha aperto alla possibilità di proseguire all’Inter anche nelle prossime stagioni, ma il suo sogno resta la Premier e i nerazzurri, anche per la nuova linea di Oaktree, non chiudono le porte ad un suo addio. L’olandese, infatti, è un classe 1996 e inizia già ad essere un po’ anziano per la strategia decisa dalla proprietà americana. Nessuna fretta di cederlo anche se davanti ad una proposta dal campionato inglese intorno ai 20 milioni le cose potrebbero cambiare.

Calciomercato Inter: Marotta ‘pesca’ dalla Spagna, è il nuovo Dumfries

L’Inter si starebbe muovendo già per il sostituto. Secondo alcune notizie che arrivano dalla Spagna, Marotta avrebbe messo nel mirino Aramburu della Real Sociedad. L’esterno si sta mettendo in mostra con ottime prestazioni e l’intenzione del club nerazzurro sarebbe quella di anticipare la concorrenza magari acquistandolo sin da subito per poi lasciarlo in prestito alla squadra iberica fino al termine della stagione. La valutazione si aggira intorno ai 10 milioni di euro e si tratta un’occasione considerato anche quanto fatto vedere in campo.

Da sottolineare come Aramburu andrebbe a sposare in pieno la linea decisa da Oaktree. Si tratta di un classe 2002 e quindi un giovane di qualità e assolutamente futuribile. Per il momento rappresenta solo una semplice idea, ma i nerazzurri sono pronti a muoversi nella speranza di anticipare la concorrenza e regalarlo al proprio tecnico.