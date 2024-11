Dall’Inter alla Juve, Fagioli chiude un’operazione assurda

I bianconeri potrebbero decidere di ‘sacrificare’ il proprio canterano per fare un dispetto ai rivali. Una operazione che stuzzica molto Giuntoli

È una Juventus destinata ad essere protagonista in entrata a gennaio. Gli infortuni di Cabal e Bremer costringono i bianconeri a dover rinforzare il reparto difensivo con almeno due innesti, ma non è assolutamente finita qui. Giuntoli starebbe ragionando sulla possibilità di trovare dei giocatori per alzare il livello del centrocampo. Arrivi che sono legati alle partenze di Douglas Luiz e di Fagioli, con quest’ultimo che sembra essere un po’ sceso nelle gerarchie di Motta.

La partenza di Fagioli potrebbe dare il via libera ad una operazione molto particolari e tratti non prevedibile fino a qualche settimana fa. Giuntoli, infatti, sarebbe intenzionato a sacrificare il proprio centrocampista per prendere un ex Inter. Naturalmente al momento siamo nel campo delle ipotesi e per questo motivo bisognerà aspettare ancora un po’ di tempo per avere un quadro più chiaro.

La Juventus guarda come rinforzare la rosa a disposizione di Thiago Motta. La priorità in questo momento è sicuramente rivolta alla difesa, ma in casa bianconera non si chiude l’ipotesi a rinforzare anche altri reparti. E lo sguardo va sicuramente al centrocampo dove qualcosa è mancata in questa prima parte di stagione. Si parla della possibilità di cedere Fagioli per andare a prendere un altro giocatore italiano, giovane, ma con caratteristiche leggermente diverse.

Juve: colpo a sorpresa, sgarbo all’Inter

L’idea che nelle ultime ore sta prendendo piede in casa Juventus è quella di Casadei. Il centrocampista, cresciuto nell’Inter, non sta trovando spazio nel Chelsea e sappiamo molto bene come Giuntoli adora le scommesse. Naturalmente la scelta potrebbe non piacere ai tifosi visto che Fagioli è cresciuto nel club bianconero, ma ad oggi il centrocampista non rientra nei piani di Thiago Motta e c’è la possibilità di una sua partenza.

Casadei ad oggi è un giocatore in uscita dal Chelsea e non è da escludere che i Blues possano magari andare con forza proprio su Fagioli (il PSG resta in pole position). Siamo naturalmente nel campo delle ipotesi. Al momento la priorità della Juventus è rappresentata dalla difesa. Poi saranno fatte le valutazioni anche sugli altri giocatori e nulla è da escludere.