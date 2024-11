Clamoroso Inter: “Accordo raggiunto” e scambio col Psg

Dalla Francia confermano che l’intesa è stata praticamente trovata e l’operazione è ormai vicina alla conclusione. Tutti i dettagli

Manca poco più di un mese dall’inizio della sessione invernale, ma molte trattative sono pronte ad entrare nel vivo. In particolare c’è un giocatore che è ormai è vicinissimo a cambiare squadra. Secondo quanto riferito da footmercato.net, l’accordo di massima tra il calciatore e il club sarebbe stato trovato ed ora si stanno limando gli ultimi dettagli per chiudere l’operazione.

Inter: accordo trovato, scambio decisivo

Stando alle informazioni che arrivano dalla Francia, Skriniar ha aperto alla possibilità di un trasferimento alla Juventus. Il giocatore, che non rientra più nei piani del PSG, vorrebbe iniziare questa nuova esperienza con la maglia bianconera. Il suo sì c’è, ora bisogna trovare l’intesa tra i club.

I parigini spingono per una cifra importante, la Juve punta a inserire alcune contropartite come per esempio Fagioli. La trattativa prosegue e non sono da escludere delle novità già a partire dai prossimi giorni.

Skriniar, accostato in passato anche ai nerazzurri, è pronto a ritornare in Italia e sfidare da ex l’Inter. Giuntoli ha scelto lo slovacco come uno dei rinforzi nel reparto difensivo e si proverà fino alla fine per chiudere la trattativa. Il sì del giocatore rappresenta sicuramente un punto di forza nella trattativa. Ora vedremo se si arriverà alla fumata bianca oppure ci sarà una frenata per quanto riguarda l’intesa tra i club. Le prossime settimane saranno decisive in questo affare.