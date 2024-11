Una brutta botta per Inzaghi: il 2024 del titolare è finito qui

Non arrivano buone notizie da Appiano. L’infortunio è più grave del previsto e l’anno per il giocatore è terminato con qualche settimana di anticipo

Ultime settimane del 2024 impegnative in casa Inter. Le diverse partite in programma non consentono ai nerazzurri di rallentare un po’ i ritmi. Una situazione che potrebbe portare Simone Inzaghi a continuare con le rotazioni viste nella prima parte. Il condizionale è d’obbligo considerato che bisogna fare i conti anche con alcuni problemi fisici che non aiutano assolutamente il tecnico piacentino. E dall’infermeria non arrivano delle buone notizie.

Il 2024 per un calciatore dell’Inter potrebbe essere finito qui. L’infortunio rimediato è più grave del previsto e per questo motivo non è da escludere di rivederlo in campo solamente a gennaio. I dubbi saranno sciolti da Inzaghi nelle prossime settimane, ma le sensazioni in questo momento non sono positive e toccherà a Inzaghi trovare una soluzione differente per non far pesare questa assenza.

La speranza da parte di Inzaghi era quello di recuperarlo dall’infortunio in tempi brevi, ma gli esami hanno confermato le prime sensazioni ed ora vederlo in campo in questo 2024 è molto difficile. Alla Pinetina la linea mantenuta è sempre stata quella della prudenza e molto probabilmente sarà così anche ora.

Inter: tegola per Inzaghi, 2024 finito

Per Pavard il rientro potrebbe essere previsto solamente con il nuovo anno. L’infortunio rimediato contro il Lipsia solitamente tiene fuori una ventina di giorni, ma in casa Inter sta prendendo piede l’ipotesi di non prendersi rischi di ricadute e di riportarlo in gruppo solamente in vista della Supercoppa di inizio gennaio. Una scelta cauta, ma che ha come obiettivo principale quello di preservare il giocatore anche in vista di una seconda parte di stagione comunque molto impegnativa.

Con il francese out, toccherà a Bisseck fare gli straordinari almeno fino a gennaio. Il tedesco è sempre più una garanzia per quanto riguarda i nerazzurri e Inzaghi ha speso parole di elogio ogni volta nei confronti del suo giocatore. E poi c’è un dato che fa ben sperare i tifosi interisti: il centrale è il calciatore che ha giocato il maggior numero di partire dal suo arrivo senza mai perdere. Un record positivo e lo porta a diventare una sorta di talismano. Naturalmente la speranza è che questo trend non si interrompa proprio in questo ultimo mese.