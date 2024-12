Colpo Inter, preso un nuovo titolare: “Qualità e personalità”

I nerazzurri continuano a muoversi molto bene sul calciomercato e l’annuncio arrivato nelle scorse ore conferma l’ottimo lavoro di Marotta

La nuova linea da parte di Oaktree è stata sin da subito molto chiara. La proprietà americana spinge per iniziare l’oramai famosa operazione di svecchiamento della rosa per continuare anche il lavoro di tenere i conti in ordine. Entro la prossima estate saranno diversi i giocatori che lasceranno i nerazzurri per raggiunti limite di età e altri arriveranno per alzare la qualità della rosa e portare il club meneghino a restare nelle prime posizioni sia in Italia che in Europa.

Ma la cessione di diversi giocatori porterà anche ad alcuni componenti della rosa a trovare maggiore spazio. E, secondo l’ex nerazzurro Marco Andreolli, c’è già un calciatore che ha dimostrato di poter essere titolare in questa squadra. Parole certamente importanti e che confermano l’ottimo colpo messo a segno da Marotta in passato. Naturalmente l’ultima parola in questi casi spetta sempre al campo, ma le risposte fino ad oggi sono molto positive.

Entro il prossimo biennio avremo una squadra completamente rinnovata. L’idea da parte di Oaktree è quella di iniziare sin da subito l’operazione svecchiamento della rosa, ma questa quasi certamente terminerà nel 2026. Due anni per consentire alla squadra di abbassare l’età media e programmare un futuro ancora più roseo di quello attuale.

Inter, il nuovo titolare ce l’hai in casa: “Bisseck non è più solo un’alternativa”

Chi quasi certamente farà parte dell’Inter del futuro è Bisseck. Il tedesco, che ha rinnovato da poco con la società di Oaktree, si sta prendendo la scena con prestazioni di livello e poco prima della sfida contro la Fiorentina è stato esaltato da Marco Andreolli ai microfoni del canale tematico nerazzurro. “Arrivava da un campionato differente, ha avuto bisogno di un periodo di adattamento, ma ora è cresciuto molto e lo sta dimostrando anche in campo. A livello di mentalità e di personalità ha qualità importanti. Non è più solo una alternativa, ma ormai è un titolare di questa Inter“.

Un pensiero condiviso anche dallo stesso Inzaghi. Il tecnico nerazzurro ha utilizzato sempre parole importanti per Bisseck e l’infortunio di Pavard consentirà al tedesco di trovare maggiore spazio in questa parte di stagione e magari scalare ancora di più le gerarchie. Una cosa è certa: il difensore è una certezza di questa squadra e farà parte dell’Inter del futuro.