Inter, no a Verratti per due rinforzi: “Un attaccante e un difensore”

Il nome del centrocampista abruzzese continua ad essere al centro della discussione in casa nerazzurra. Ecco cosa succede

Marco Verratti nel mirino dell’Inter. È questa la clamorosa indiscrezione lanciata nei giorni scorsi da ‘Marca’. Il centrocampista abruzzese vorrebbe tornare in Europa e l’ipotesi di una esperienza in Serie A non è assolutamente da escludere. Ma la pista nerazzurra è assolutamente complicata per diversi motivi.

Come raccontato in più di un’occasione, l’obiettivo da parte di Oaktree è quello di ringiovanire la rosa e il profilo di Verratti non è in linea con la strategia nerazzurra. Senza dimenticare anche quanto guadagna e una condizione fisica non sicuramente eccezionale.

L’entourage, comunque, un tentativo potrebbe farlo nella speranza di una apertura da parte di Marotta. Ma ad oggi sembra una ipotesi molto remota e difficile da concretizzare. Poi il calciomercato è particolare e vedremo cosa succederà.

Inter-Verratti: l’idea non convince i tifosi

L’ipotesi Marco Verratti all’Inter l’abbiamo sottoposta anche ai nostri utenti Facebook per capire un po’ il loro pensiero sul possibile arrivo del centrocampista abruzzese alla corte di Simone Inzaghi. E dai commenti si può assolutamente riassumere come il profilo dell’ex PSG non convince assolutamente i tifosi nerazzurri.

Praticamente c’è stato un plebiscito di no. In molti hanno esaltato le qualità del giocatore, ma anche sottolineato che ormai ha 32 anni, è andato in Qatar per i soldi ed è praticamente fermo da sei mesi. Un calciatore che quindi non servirebbe ai nerazzurri.

“Lasciamo perdere – scrive Eraldo Chiappini – questa squadra ha bisogno di altro come un difensore centrale e un attaccante“. Un pensiero condiviso da molti altri tifosi nerazzurri, ma c’è anche chi ha deciso di andare molto duro nei confronti di Verratti commentando con un “ancora gioca” oppure “è cotto“. L’idea dell’ex PSG, quindi, non convince nemmeno gli utenti della nostra pagina.

Da sottolineare che comunque siamo nel campo delle ipotesi e suggestioni e l’Inter difficilmente deciderà di approfondire il discorso Verratti nelle prossime sessioni di calciomercato. La linea decisa da Oaktree è completamente differente e per questo motivo la pista che porta al centrocampista abruzzese è destinata a raffreddarsi nel giro di poco tempo. Poi naturalmente questo non significa che per l’ex PSG non si riapriranno le porte della Serie A. Ma di certo non sarà per merito dell’Inter e di Marotta.