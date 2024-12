Oaktree come Zhang: il budget ridicolo per il calciomercato estivo

In casa nerazzurra si inizia già a pensare al mercato estivo e scatta un piccolo allarme: tutti i dettagli

Oaktree avrebbe stabilito la strategia per il calciomercato estivo. La proprietà americana si sarebbe mossa in anticipo dando delle indicazioni ben chiare a Marotta, Ausilio e il resto della dirigenza. L’obiettivo è sempre quello di portare a casa giocatori giovani e futuribili, ma non si tratta di un compito semplice se si pensa anche al budget che il fondo statunitense ha messo a disposizione del club.

Una cifra sicuramente bassa rispetto alle aspettative e alla volontà di fare un restyling della rosa. Toccherà a Marotta, quindi, riuscire con questi fondi a piazzare colpi di livello e rinforzare la rosa a disposizione di Inzaghi. Un compito non facile, ma si dovrà comunque trovare il giusto compromesso visto che da parte di Oaktree non c’è nessuna intenzione di cambiare i piani.

In più di un’occasione vi abbiamo spiegato come la volontà di Oaktree è quella di iniziare il prima possibile l’operazione svecchiamento rosa. Una sorta di restyling che chiede naturalmente dei fondi economici importanti. Ma, stando a quanto riferito da ‘calciomercato.com’, il fondo americano non ha intenzione di fare particolari sacrifici e le indicazioni sono molto chiare.

Inter: Oaktree stabilisce il budget, brutte notizie per i nerazzurri

“La nuova proprietà potrebbe mettere a disposizione di Ausilio e Baccin una ventina di milioni per il mercato – si legge sul quotidiano italiano in riferimento alla missione nerazzurra sudamericana – una sorta di budget per partire bene e magari piazzare un colpo alla Lautaro. Tutti gli altri investimenti dovranno essere finanziati dalle partenze“. Si continuerà, quindi, con l’autofinanziamento. Una strategia che fino a questo momento ha dato sicuramente risultati positivi, ma servirà la scaltrezza di Marotta per individuare i giusti colpi a poco prezzo.

Da parte di Oaktree, almeno per il momento, non c’è nessuna intenzione di cambiare i piani. I 20 milioni messi a disposizione serviranno a piazzare i primi colpi. Poi tutti gli altri arrivi dovranno essere finanziati dalle cessioni e a questo punto non possiamo escludere qualche sacrificio importante.

A partire da giocatori come Dumfries e Asllani, che non sono primari nelle gerarchie di Inzaghi e potrebbero portare nelle casse delle cifre importanti da reinvestire successivamente in entrata per rinforzare la rosa a disposizione del tecnico piacentino.