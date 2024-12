Oltre il danno, la beffa: Giuntoli in regia per fregarlo all’Inter

I nerazzurri rischiano di essere nuovamente anticipati dai bianconeri. Il direttore sportivo è pronto a piazzare un colpo di assoluto livello

La Juventus può beffare di nuovo l’Inter. Le due squadre nei prossimi mesi si sfideranno diverse volte sul calciomercato, ma i bianconeri sono pronti a sferrare un colpo importante. Giuntoli, infatti, starebbe seguendo con molta attenzione un calciatore e non è da escludere che possa fare un tentativo magari già durante il calciomercato invernale per bloccarlo. Una operazione che darebbe un grande dispiacere ai dirigenti presenti in Viale della Liberazione.

Per il momento siamo solamente nel campo delle ipotesi. Ma non è da escludere che nelle prossime settimane si possa passare in quello delle trattative. La Juventus ci pensa e valuta la possibilità di chiuder il colpo e anticipare l’Inter. Naturalmente resta da capire se ci saranno le condizioni per arrivare alla fumata bianca in questa trattativa.

La Juventus da sempre è stata molto attenta ai talenti italiani anche se questi poi magari non hanno indossato la maglia bianconera nella loro carriera. Un lavoro che si continuerà ad essere fatto anche in futuro tanto che Giuntoli avrebbe messo nel mirino uno dei talenti del calcio italiano.

Calciomercato: la Juve beffa l’Inter, colpo a sorpresa

Stando alle ultime indiscrezioni, i bianconeri starebbero seguendo da vicino le prestazioni di Sebastiano Esposito. Il classe 2002 si sta mettendo in mostra con l’Empoli tanto che i toscani sono pronti a sborsare i 5 milioni di euro previsti per il riscatto. Una operazione che porterebbe il cartellino del giocatore, questo momento dell’Inter, in mano ai toscani. Sappiamo che i rapporti tra il club di Corsi e la Juventus sono comunque ottimi (come quelli con i nerazzurri) e non è da escludere che Giuntoli possa ragionare sulla possibilità di chiudere il colpo e regalarlo a Thiago Motta per la prossima stagione.

Per il momento siamo semplicemente nel campo delle ipotesi. Ma la Juventus pensa ad un nuovo scippo all’Inter portando in rosa uno dei migliori talenti presenti in questo momento sul panorama nazionale. Poi naturalmente bisognerà capire diverse cose a partire dal riscatto dell’Empoli e dalla volontà dei nerazzurri di privarsi realmente del giocatore. Staremo a vedere cosa succederà e quali saranno le scelte da parte di tutte la parti coinvolte in questa operazione.